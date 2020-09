CC exige una 'hoja de ruta' sobre migración ante la "desidia absoluta" del Estado y la debilidad del Gobierno canario

En una rueda de prensa conjunta del senador Fernando Clavijo y el diputado autonómico Mario Cabrera, Clavijo ha exigido al Gobierno central una "política clara" basada en la "seriedad y humanidad" con el fin de no dejar a Canarias "que se les arregle como pueda".

En la moción, de 11 puntos, se pide, entre otras cosas, que se active el Frontex y se repare el SIVE porque están llegando pateras sin ser detectadas, se crean espacios de acogida dignos y se impulsen las repatriaciones, derivaciones a la Península y acuerdos diplomáticos con los países de origen.

Clavijo ha lamentado que desde el Estado se conocía que iba a aumentar la llegada de migrantes al archipiélago desde el cierre de la ruta mediterránea hace año y medio y recordado como en la crisis de los cayucos en 2006 se trabajó conjuntamente desde el Gobierno de Canarias y el Estado bajo la coordinación de la vicepresidenta Teresa Fernández de la Vega.

Además, ha comentado que se fue "pionero" con la creación de una ley que daba al Gobierno canario la tutela de los menores no acompañados, "una red que sigue funcionando, ahí no está el problema, está en el hacinamiento de los migrantes en Arguineguín o la nave del queso".

Ahora, ha comentado, hay seis ministerios con competencias debido a que se formó un Gobierno para salvar una mayoría, y en el caso concreto de la ministra de Administraciones Públicas, Carolina Darias, está "desaparecida", más un Gobierno de Canarias que "está más pendiente de agradar a Madrid".

"Los ministros no saben de los que están hablando y aquí hay subalternos dóciles y son incapaces de coordinarse", ha señalado.

Clavijo ha insistido en que CC realiza una "oposición responsable" y se quejó de que los diputados y senadores de PSOE y Unidas Podemos "han roto" un frente común que se intentó articular para defender los intereses de las islas en las Cortes.

Cabrera, por su parte, ha criticado que Canarias se haya vuelto a ver sola en la atención a los migrantes, como pasó desde mediados de los noventa, cuando la llegada de pateras y cayucos "es un fenómeno conocido".

Así, no entiende como el Gobierno central "está tan despistado ante un drama humano" y el Gobierno regional es "débil e irresponsable" por no exigir que asuma sus competencias. "A los diputados y senadores del PSOE no se les ha escuchado", ha indicado.

MENTIRAS E IMPROVISACIÓN

Ha insistido en que "es de cobardes" esconderse detrás de las competencias y entiende que "las mentiras" e "improvisación" con que se maneja la migración "da carnaza a los partidos xenófobos", negando al mismo tiempo que los canarios sean racistas.

Sobre la apertura de los CIE de Tenerife y Gran Canaria, ha comentado que el de El Matorral, en Fuerteventura, no se abre porque el Cabildo "es preso de sus propias contradicciones", pues PSOE, NC y Podemos llevaban en su programa electoral su cierre.

Además, ha comentado que el enfado del Gobierno de Canarias con la situación actual "es postureo" pues Pedro Sánchez vino de vacaciones a Lanzarote "y no comprobó la solajera del muelle de Arguineguín o se metió dentro de la nave del queso". "Nos han dado la espalda desde el minuto cero", ha señalado.