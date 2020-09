Cvirus.- Puig agraeix l'esforç de la societat per a alçar les mesures a València però demana "no baixar els braços"

Així ho ha apuntat després d'una reunió amb la consellera de Sanitat, Ana Barceló, per a avaluar l'evolució de la pandèmia, en la qual li ha comunicat que, a partir de dijous s'alçaran les restriccions específiques per a València, les quals es van dictar per l'augment de casos en les últimes setmanes.

"Afortunadament hui, gràcies a l'esforç de la societat valenciana i el compliment de les mesures, estem en millor situació", ha dit Puig, qui ha subratllat que la Comunitat Valenciana és l'autonomia amb menys casos en els últims set dies per cada 100.000 habitants.

Per açò, s'ha congratulat que "estem treballant junts tota la societat en la mateixa direcció", encara que ha cridat a "continuar així", amb la "màxima prudència" i el "màxim compliment de totes les mesures que les autoritats sanitàries dicten" per a continuar avançant i superant restriccions. "Eixe és el camí: responsabilitat i prudència", ha resumit.

En tot cas, ha admès que la situació és "molt complicada" pel que no s'han de "baixar en absolut els braços" perquè "ningú pot saber què passarà en les pròximes setmanes", al mateix temps que ha recordat que segueixen vigents les mesures adoptades per al conjunt de la Comunitat Valenciana i s'avaluarà "a poc a poc si es poden alçar més restriccions en el futur".

Segons les dades facilitades per la Generalitat, la Comunitat Valenciana és, per tercer dia consecutiu -salvant el cap de setmana- l'autonomia que menys incidència té a Espanya de coronavirus, amb 41 casos diagnosticats en els últims set dies per 100.000 habitants, quan la mitjana són 136,6.

Així mateix, és una de les quals més PCR realitza per cas diagnosticat, en concret, des de l'inici de la pandèmia s'han fet 20,8 PCR per positiu, quasi el doble de la mitjana espanyola (12,6). D'aquesta forma, es converteix en la sisena CA que més PCR per població ha fet.

Pel que fa a incidència acumulada, des de l'inici de la pandèmia la Comunitat Valenciana és la quarta autonomia que menys casos ha tingut per 100.000 habitants, amb 722,2 davant dels 1.453 de la mitjana del conjunt de les autonomies.

Aquesta incidència continguda té el seu reflex en les hospitalitzacions i UCI: en hospitalitzacions, el nombre d'ingressats des de l'inici de la pandèmia per 100.000 habitants és de 151,11, la mitat que la mitjana d'Espanya (309,25).