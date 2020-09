El Gobierno enmienda la nueva ley de Educación para empezar a aplicar la ley de Memoria Democrática

Aunque todavía es un anteproyecto de ley y se calcula que no se aprobará hasta mitad del año que viene, el Gobierno ha encontrado una vía rápida para empezar a aplicar la ley de Memoria Democrática. PSOE y Unidas Podemos han registrado conjuntamente dos enmiendas de adición a la nueva Ley de Educación que tramita el Congreso para incorporar los principios sobre los que se basará la futura norma, por la que previsiblemente se ilegalizará la Fundación Franco, el Estado asumirá la apertura de fosas e identificación de las víctimas o se creará una Fiscalía especial en el Supremo para investigar violaciones de los derechos humanos entre 1936 y 1978. También, y aquí está el vínculo con la nueva ley educativa, modificará contenidos en Secundaria y Bachillerato.

Muchos meses antes de que entre en vigor la ley de Memoria Democrática, el Gobierno ha presentado dos enmiendas a la Ley Educativa que adelantan en parte su aplicación. Una de ellas incide en “la necesidad de que la comunidad educativa tenga un conocimiento profundo de la historia de la democracia en España, desde sus orígenes hasta la actualidad”. Si se aceptan estas enmiendas, la nueva LOMLOE, que sustituirá a la LOMCE, ya incluirá que “el estudio y análisis de nuestra memoria democrática permitirá asentar los valores cívicos y contribuirá en la formación ciudadanas y ciudadanos más libres, tolerantes y con sentido crítico”.

“En el curriculo de las diferentes etapas de la educación básica se atenderá al aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social, y de los valores que sustentan la democracia y los derechos humanos”, señala una de las enmiendas. En la nueva ley educativa “se recogerá el conocimiento de la historia de la democracia en España desde sus orígenes hasta la actualidad y su contribución al fortalecimiento de los principios y valores democráticos definidos en la Constitución española”.

El Gobierno ha introducido además menciones a dos colectivos a los que la Ley de Memoria Democrática dedica una especial atención y reconocimiento, las mujeres y el pueblo gitano. “El estudio de la Memoria Democrática deberá plantearse desde una perspectiva de género, haciendo especial hincapié en la lucha de las mujeres por alcanzar la plena ciudadanía”, dice una enmienda. La otra apuesta por “considerar el estudio y respeto de otras culturas, particularmente la propia del pueblo gitano”.

Secundaria y Bachillerato

De esta manera, el Gobierno empieza a aplicar vía enmiendas a la ley educativa la parte que el anteproyecto de ley de Memoria Histórica focalizaba en la escuela. La intención de Ejecutivo es “actualizar contenidos” en Secundaria y Bachillerato para incorporar el “conocimiento de la historia y de la memoria democrática y la lucha por los valores y libertades democráticas”, según explicó la semana pasada la vicepresidenta primera y responsable de la Ley, Carmen Calvo.

Este miércoles se ha cerrado el plazo de presentación de enmiendas a la nueva ley de Educación y, como el resto, estas dos de PSOE y Unidas Podemos sobre Memoria Democrática se votarán en la comisión de Educación antes de que el proyecto de ley pase a Pleno para su aprobación definitiva. Se trata de un primer paso al que seguirán otros dos para incorporar la Memoria Democrática en el curriculum educativo, primero seleccionando a los expertos que “adaptarán” las materias y después introduciéndolas en Secundaria y Bachillerato.

Estas modificaciones también se harán en la nueva ley de Educación y si no se han hecho ya es porque la LOMLOE volverá al esquema que existía antes de la LOMCE. Según explican fuentes del Ministerio de Educación, hasta entonces, las leyes educativas no incluían concreciones sobre las materias de cada nivel educativo. Es una novedad que introdujo la LOMCE y la nueva ley que se tramita en el Congreso para sustituirla volverá al modelo anterior. Todo lo que se refiere a las materias se desarrollarán posteriormente, incluidos los curriculos de cada nivel educativo, que son los que se modificarán, en Secundaria y Bachillerato, para dar cabida a la Memoria Democrática. En todo caso, Educación advierte de que no habrá una asignatura específica de Memoria Democrática sino que serán menciones “trasversales”. Así, el estudio de los sucedido entre 1936 y 1978 se insertará no solo en Historia, sino también en otras materias, como Literatura.

Para realizar estos cambios el Gobierno acudirá expertos para adaptar estos contenidos, un proceso que el Ministerio de Educación asegura que todavía no ha empezado.