Esther Doña rinde homenaje a su difunto marido, Carlos Falcó, recordando su boda en Instagram: "Te querré por siempre"

Esther Doña le ha dedicado unas preciosas palabras a Carlos Falcó, quien el pasado 20 de marzo dejó un vacío en su corazón tras perder su lucha contra el coronavirus. La colaboradora de La hora de La 1 ha acudido a Instagram para recordar uno de los momentos más especiales de su vida: su boda con el marqués de Griñón.

"Mi amor, tal día como hoy hace 3 años, celebrábamos junto a nuestros seres queridos el día más importante de nuestra vida. Te querré por siempre". Así se ha expresado la exmodelo de 42 años, quien aterrizó en la red social hace apenas tres semanas.

Doña ha publicado junto al texto una serie de fotografías con su exmarido que fueron tomadas el día de su controvertido enlace, que tuvo lugar el 22 de septiembre de 2017. En las instantáneas, ambos intercambian miradas, pasean de la mano e incluso se besan cariñosamente.

Sin embargo, no es la primera vez que Doña comparte una imagen del padre de Tamara Falcó en Instagram. El pasado fin de semana, se animó a publicar unas imágenes con su perrita recién fallecida para recordarla y, de paso, le dedicó unas palabras a su difunto esposo.

"Hoy hace 3 añitos que te quedaste dormida en mis brazos, ahora estás con papi y no sabes cómo os extraño. I love you both", expresó. El post recoge numerosos mensajes de cariño, como "amor sincero", "lástima por tus partidas" o "tienes que ser buena persona".

En su incorporación al espacio de TVE, la tertuliana recordó la muerte de su exesposo. "Cuando ingresó, Carlos estaba bien. Además, no tenía nada, era una persona súpersana. Lo único que tenía eran años", dijo, a lo que añadió: "Y, de repente, se hace unas pruebas y está positivo en Covid. Tuvo que ingresar y todos pensábamos, él el primero, que iba a salir adelante".