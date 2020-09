Diputación continúa traslados de usuarios del Centro Guadalmedina y pide a PSOE y Adelante "no alentar miedos"

La moción conjunta de socialistas y la confluencia de izquierdas, que no ha salido adelante por los votos en contra de PP, Ciudadanos y el diputado no adscrito Juan Cassá, reclama que no se cierre este centro, que se paralicen los traslados y en caso de que se hagan se recaben informes de los usuarios y que se convoque una reunión urgente con familiares y sindicatos -algunos de ellos presentes en el salón de plenos- para abordar alternativas al cierre.

Rivas ha lamentado que ambas formaciones políticas "alienten miedos e incertidumbres" entre los familiares con manifestaciones "falsas" y ha hecho hincapié en el trabajo realizado para que los 28 usuarios continúen "como la gran familia que son y vayan todos a un mismo centro en Málaga capital, a escasos minutos del Centro Guadalmedina".

Rivas ha recordado que la institución provincial acordó el pasado mes de agosto con la Junta la cesión total de la parcela del Hospital Civil para la construcción del tercer hospital, donde se sitúa también el Centro Guadalmedina, hasta alcanzar 85.000 metros cuadrados.

"Les adelanté prácticamente al mismo momento que cerrábamos el acuerdo con la Junta y el mismo día a familias, trabajadores y sindicatos la necesidad de ampliar la cesión de terrenos para el tercer hospital", ha explicado, y ha indicado que son tres de 28 las familias que están en contra de este traslado al Complejo Asistencial San Juan de Dios, dependiente de la Junta de Andalucía.

Rivas ha criticado a PSOE y Adelante por "utilizar políticamente esta situación; usan a las familias para hacer política rastrera". "Se les ha dado una solución acertada", ha subrayado, al tiempo que ha lamentado que creen "más incertidumbre, preocupación y desasosiego" a los familiares de los usuarios trasladados o pendientes de ser conducidos a San Juan de Dios.

"Nuestra prioridad, y lo hemos conseguido, es que permanezcan todos juntos como una gran familia y en Málaga", ha reiterado, y ha entendido la preocupación por los traslados, "que se están haciendo con todas las garantías posibles". Así, ha indicado que se están llevando al nuevo centro en ambulancias y se han actualizado los informes de todos los usuarios para que se explique el estado y el día a día de cada uno de ellos de manera individual.

La Diputación se comprometió a la reubicación de todo el personal funcionario de carrera, interinos, laborales indefinidos y laborales interinos para lo cual se modificaría la Relación de Puestos de Trabajo de la institución. Al respecto, Rivas ha apuntado que "de manera individual muchos de los trabajadores trasladan su apoyo e interés en esta decisión tomada" y ha criticado que PSOE y Adelante tengan "una línea de defensa y ataque basándose en meter miedo".

La viceportavoz del PSOE en la Diputación, Antonia García, ha preguntado al presidente de la institución, Francisco Salado, si actuaría igual si su hijo fuera uno de los usuarios del Centro Guadalmedina y ha criticado duramente la actuación del equipo de gobierno.

"Están actuando de forma ruin y mezquina", ha sentenciado, y ha lamentado: "Están engañando a las familias. Han jugado con sus sentimientos. Nadie de este equipo de gobierno se está poniendo en el lugar de ellos. La falta de sensibilidad de este equipo de gobierno y de este presidente no conoce límites".

En los mismos términos se ha pronunciado la portavoz de Adelante, Teresa Sánchez, quien ha preguntado si los usuarios tendrán su plaza fija en el Centro San Juan de Dios; ha rechazado la labor del equipo de gobierno de la Diputación con los centros residenciales y asistenciales y ha augurado que los próximos en cerrar serán la residencia La Vega y el Centro Virgen de la Esperanza: "Se los quieren quitar todos de en medio".

"Han dejado morir a los centros, no han abierto plazas y en este caso han manejado muy mal, han manipulado y chantajeado", ha sostenido Sánchez, quien ha acusado directamente a Salado de estar "escondido": "Me parece una actitud poco apropiada de un presidente, esconde la cabeza como los avestruces, lo que se podría calificar de cobardía y el trato dispensado a las familias y al personal no tiene nombre".

Tanto PSOE como Adelante han recordado, además, que esta decisión "incumple y rompe de forma unilateral un acuerdo adoptado por unanimidad en este Pleno: la cesión de los terrenos del aparcamiento del Hospital Civil para la construcción del tercer hospital de Málaga, donde se excluía expresamente la parcela donde se ubica el Centro Guadalmedina".

Por su parte, el diputado no adscrito Juan Cassá ha incidido en que la Diputación está "arrimando el hombro" para la construcción del tercer hospital y ha lamentado la demagogia de PSOE y Adelante.

También ha considerado que esta decisión "es buena para la ciudad y la provincia y tiene en cuenta a los usuarios porque van a ser trasladados a un centro de servicio público". Ha añadido que los trabajadores "tienen el compromiso de que puedan trabajar en otros centros" y ha tachado de "irresponsable" la postura de PSOE y Adelante.

OTRAS MOCIONES

En este pleno ordinario, celebrado de manera telemática por la situación de la pandemia del COVID-19 y dado que dos diputados provinciales del equipo de gobierno están en cuarentena por haber tenido contacto con positivos, se ha debatido sobre sanidad y el "colapso" de la Atención Primaria; una moción urgente del PSOE que no ha salido adelante excepto una enmienda del PP por la que se propone facilitar a la Junta espacios para la campaña de vacunación de la gripe en los municipios.

"La situación de la atención sanitaria en la provincia de Málaga es de auténtico colapso", ha dicho el portavoz del PSOE, José Bernal, quien ha lamentado que el delegado de Salud, Carlos Bautista, diga que "reza todos los días para que acabe la pandemia": "En otro momento nos lo tomaríamos a risa pero estamos en una pandemia y lo tomamos con miedo".

Al respecto, el diputado provincial Manuel Marmolejo ha defendido la inversión que está realizando la Junta de Andalucía en materia sanitaria y ha recordado "lo que no hizo el PSOE en el Gobierno andaluz en casi 40 años".

Sí ha salido adelante una moción del PP de ayudas a autónomos con el apoyo de Ciudadanos y el diputado no adscrito Juan Cassá y la abstención de Adelante y PSOE. También se ha aprobado un punto de otra moción 'popular' para solicitar el refuerzo de la plantilla del SEPE para aliviar y agilizar la carga de trabajo.

Durante la sesión no se ha aprobado la moción urgente presentada por Adelante para que el equipo de gobierno provincial revise el presupuesto e identifique las partidas que no se han ejecutado para poner en marcha, antes de fin de año, un plan de fondos incondicionados para los municipios. También solicitaban la tramitación del Plan Provincial de Asistencia y Cooperación de 2021 para que sea aprobado de forma conjunta con los presupuestos; y que se ponga en marcha una mesa de negociación con todas las formaciones para estas cuentas anuales. La confluencia de Izquierda Unida y Podemos ha demandado más agilidad en dotar a los ayuntamientos.

En el pleno se ha debatido sobre educación y la gestión de la vuelta al cole por parte de la Junta, criticada por PSOE y Adelante en sendas mociones que no han sido aprobadas. Sí ha salido adelante por unanimidad la moción urgente presentada por Cs de apoyo al sector del ocio nocturno.