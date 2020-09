Alejandra Rubio sorprende defendiendo a Rocío Flores en 'Viva la vida': "Yo hubiera hecho lo mismo"

Las Campos y los Carrasco-Flores son dos de las familias que están protagonizando más minutos en televisión recientemente. Es bien conocida la amistad de Rocío Carrasco con las Campos, motivo por el que Alejandra Rubio nunca ha coincidido con Rocío Flores, ya que ella no tiene relación con su madre. Por ello, sorprendió que la hija de Terelu saliera en defensa de la hija de Antonio David.

Aunque su tía Carmen Borrego, su madre y ella misma siempre acostumbran a ponerse del lado de la hija de Rocío Jurado, este domingo en Viva la vida ha sucedido diferente.

La exconcursante de Supervivientes 2020 entró el pasado viernes en directo en Sálvame para defender a su padre y a su pareja, Olga Moreno, después de los múltiples rumores de infidelidad que se han vertido sobre él: "Basta ya de intentar romper mi familia".

Ante esta actitud, Alejandra Rubio no ha podido sino aplaudir a Rocío Flores. "Yo hubiera hecho lo mismo. Me parece muy bien que entrara en directo porque es su familia", alabó la nieta de María Teresa Campos, demostrando que, a pesar de su cercanía a Rocío Carrasco, las opiniones de ambas jóvenes no están tan lejos.