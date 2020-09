Rocío Flores sale en defensa de Antonio David y su mujer: "La que me ha criado es Olga, le pese a quien le pese"

Antonio David no está pasando su mejor momento a nivel personal. En estas dos últimas semanas han salido a la luz varias mujeres con las que supuestamente habría estado, paralelamente a su relación con Olga, algo que ha debilitado su matrimonio.

Cabizbajo y triste se encontraba el colaborador mientras hablaban de este asunto este viernes en Sálvame, cuando entraba su hija a defenderle.

Rocío Flores ha querido sacar las garras por su padre y su familia. "No todo vale por dinero, basta ya de intentar destruir una familia, no se lo merecen", comenzaba.

"No estoy dispuesta a ver sufrir a Olga que es la persona que me ha criado, le pese a quien le pese". Su relación con la esposa de su padre siempre ha sido muy estrecha, siempre manteniendo los límites y respetando a la que es su madre, Rocío Carrasco. Pero, tras las suposiciones de que estas informaciones las está filtrando esa parte de la familia, no ha querido permanecer en silencio. "No se si hay una mano negra pero si la hay, sé a ciencia cierta quien es".

"¿Qué intenten destruir a mi familia? Por ahí no paso. No quiero que mi hermana pequeña crezca en un hogar desestructurado como me he criado yo", concluía mientras su padre se emocionaba.

Tras estas palabras, Antonio David no soportó más la presión y decidió abandonar el plató, sin aclarar si será definitivo.