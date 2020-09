Vender un piso heredado: ¿cuáles son las consecuencias de un desacuerdo entre sucesores?

A la hora de aceptar y repartir una herencia entre varios sucesores pueden llegar a surgir desacuerdos que provoquen ciertas dificultades al vender un inmueble heredado. De hecho, el proceso de aceptación de una herencia puede tardar varios meses, pero si una persona no está de acuerdo, puede dilatarse a varios años.

Por esta razón, el comparador financiero HelpMyCash ha elaborado un documento con las principales dificultades y consecuencias de estas desavenencias, así como la forma de solucionarlas teniendo en cuenta la opinión de varios expertos en la materia.

¿Por qué se producen desacuerdos?

La falta de acuerdo entre los distintos herederos puede dar lugar a que el proceso de adjudicación tarde años, porque no quedaría más opción que acudir a los juzgados para repartir la herencia. Según las declaraciones del despacho Arriaga y Asociados, recogidas por HelpMyCash, si uno de los sucesores "no tiene la voluntad de aceptar el legado y su parte representa más del 50% de la masa hereditaria, la resolución puede tardar hasta cuatro años".

En este sentido, si la herencia no queda repartida no se podrá vender la vivienda heredada, "ya que no seremos los dueños legales del inmueble", explican desde el comparador financiero. En el caso de que el conflicto surja tras aceptar y dividir la herencia, nos encontraríamos ante una situación de copropiedad.

Para disolverla, tendrán que dividir la herencia común, en este caso un inmueble, mediante una "extinción de condominio" o a través de un juicio "que acabará con la venta de la propiedad en subasta pública", añaden.

¿Cuáles son las dificultades que surgen al recibir una herencia?

Otros conflictos que pueden surgir entre los sucesores de un legado son las dificultades e impedimentos de las entidades bancarias para "permitir el pago de los impuestos de la herencia con el dinero del fallecido".

Aunque es legal, las entidades a menudo suelen poner trabas. De hecho, es habitual que soliciten documentación adicional a los sucesores y "a medida que estos lo van solucionando, siempre aparecen requisitos nuevos", tal y como destaca el Grupo Hereda. Esta situación puede provocar el retraso en el pago de los impuestos y que el proceso de venta del inmueble se alargue en el tiempo.

¿Cómo se puede resolver? Desde HelpMyCash recomiendan que los herederos envíen toda la documentación solicitada, que insistan y presionen a los bancos, "ya que si el fallecido les dejó dinero en efectivo no tienen por qué pagar los impuestos de la herencia de su bolsillo".