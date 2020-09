Rubén Amón, sobre los tuits de Echenique y Monedero: "Dividir por ricos y pobres es un estremecedor dislate"

El pasado viernes, el programa de Espejo público entrevistó en directo auna vecina de La Moraleja sobre el confinamiento en Alcobendas. Las respuestas de la mujer fueron muy criticadas en redes sociales, ya que dejaban entrever que su discurso apoyaba que los vecinos de su urbanización de lujo no se contagian de igual manera que los habitantes de Alcobendas, un barrio con menor poder adquisitivo.

"Alcobendas está muy cerquita, en La Moraleja no estamos mezclados con las personas que viven en Alcobendas, que viven en pisos y que hay más gente por la calle", explicó la entrevistada. Asimismo, la vecina comentó que no sería necesario confinar su zona, ya que en La Moraleja hay más espacio libre y viven en chalets "con bastante terreno al aire libre"

Estas declaraciones provocaron todo un revuelo en redes sociales. Algunas caras conocidas como Pablo Echenique, Juan Carlos Monedero e Íñigo Errejóncolgaron en Twitter una publicación en la que se quejaban por la posible intención elitista de esta señora en sus respuestas.

Echenique apuntaba al porcentaje de votos a partidos de derechas en la zona de La Moraleja para justificar las respuestas de la vecina entrevistada por el equipo de Antena 3. Juan Carlos Monedero publicó un tuit similar al de su antiguo compañero de partido y el diputado de Más País hacía alusión al discurso de clases.

A esta señora de la Moraleja le ha faltado decir que contagiarse es de pobres pic.twitter.com/b3PyXebj0G — Íñigo Errejón (@ierrejon) September 18, 2020

Este lunes, Rubén Amón ha querido responder en directo a las reacciones de estos tres representantes políticos. "Si extrapolamos la lucha de clases a este contexto incendiario, no hacemos otra cosa que contribuir a la psicosis que se esta produciendo, y con razón, por la nefasta gestión de la situación economía a nivel nacional y de la Comunidad de Madrid. "Creo que sembrar sublevaciones y dividir a la sociedad por ricos y pobres es un estremecedor dislate", ha comentado el colaborador de Espejo público.

El contertulio ha aprovechado, también, para opinar sobre las manifestaciones de este fin de semana en contra del confinamiento implantado en 37 áreas de salud de Madrid. "No me gusta nada este clima social, no me gusta que la izquierda tenga siempre la capacidad para homologar cuándo la calle se puede ocupar, y en qué condiciones, ni me gusta, por supuesto, la extrema derecha zarandeando al presidente verbalmente cuando ha entrado hoy a la puerta del sol", ha añadido Amón.