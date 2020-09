Entre un 5 y un 10% de los accidentes de tráfico en Barcelona están relacionados con motos compartidas

El Ayuntamiento de Barcelona, junto al RACC y a varias empresas de motos compartidas, han presentado una campaña de sensibilización en la ciudad con el objetivo de mejorar la seguridad vial de los motoristas, tanto si tienen vehículo propio como si utilizan alguna de las 'apps' para compartir moto.

Barcelona tiene más de 300.000 motos y ciclomotores censados, un 7,7% más que hace diez años. En lo que va de 2020, nueve personas han fallecido en accidentes de tráfico en la ciudad, de las cuales cinco han sido motoristas. El año pasado, la cifra total fue de 22 víctimas mortales (14 motoristas).

"No queremos que haya ni un solo muerto ni un solo herido en nuestra ciudad a causa de la movilidad", ha dicho este lunes la concejala de movilidad, Rosa Alarcón, en rueda de prensa junto al presidente del RACC, Josep Mateu, para presentar la campaña de concienciación.

La concejala de movilidad, Rosa Alarcón; el presidente del RACC, Josep Mateu, el inspector jefe de la Unidad de Investigación de Prevención de la Accidentalidad (UIPA) de la Guardia Urbana, Xavier Cabedo, durante la presentación de la campaña. AJUNTAMENT DE BARCELONA

Accidentalidad similar entre 'motosharing' y vehículo propio

Entre el 5 y el 10% del total de los accidentes de tráfico en la ciudad están relacionados con motos compartidas, según datos de la Guardia Urbana. Aún así, señalan que la accidentabilidad entre los motoristas que tienen el vehículo en propiedad y los usuarios de 'motosharing' es similar.

De hecho, los motos compartidas presenta mejores registros en accidentes mortales (0 muertes hasta el momento) que los motoristas privados. Según el Ayuntamiento, esto se debe, en parte, al uso generalizado de ciclomotores eléctricos con la velocidad limitada a 50 km/h.

El presidente del RACC asegura que la baja ratio de accidentes también se debe a la "menor experiencia" del conductor de 'motosharing', que en ocasiones suele conducir una moto por primera vez usando este servicio, lo que le hace ser "más prudente".

La Guardia Urbana ha detectado dos tipos de conductor de motos compartidas: el diurno y el nocturno. Este último está más relacionado con las actividades de ocio, ahora interrumpidas en gran parte por la Covid-19. "Estaremos atentos a la conducción relativa al ocio", ha dicho el inspector jefe de la Unidad de Investigación de Prevención de la Accidentalidad (UIPA) de la Guardia Urbana, Xavier Cabedo.

Otro de los objetivos en cuanto a seguridad vial es que estos motoristas ocasionales vayan bien equipados y eviten los pantalones cortos y las chanclas. También que se pongan el casco y que no conduzcan bajo los efectos del alcohol y las drogas.

La campaña

La campaña de concienciación, bajo el lema "En la moto, cero riesgos, ¡métetelo en el casco!", destacará los beneficios de las motos eléctricas compartidas: "No hacen ruido, contaminan menos y son más seguras por su baja velocidad." ha dicho Alarcón. Además, ha señalado que "favorecen la fluidez de la ciudad” y ayudan a descongestionar el transporte público.

Por otra parte, también se difundirán mensajes que recuerden las buenas prácticas sobre la moto: "No tomes alcohol ni drogas", "no circules por el carril bici" y "no circules por el carril bus", entre otras.

Estos mensajes se distribuirán a través de varios canales: pegatinas que irán enganchadas a las motos compartidas, banderolas que colgarán de las farolas y vídeos que se emitirán en redes sociales y en el circuito de televisión del transporte público de la ciudad.