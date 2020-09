Ribó: "Lo que le pasó a la EMT es algo que le ha pasado a muchas otras empresas. Tenemos que seguir investigando"

Ribó se ha pronunciado de este modo en declaraciones a los medios de comunicación tras visitar la mesa informativa instalada junto al Ayuntamiento con motivo del Día Mundial del Alzheimer, preguntado por si considera que será difícil recuperar el dinero defraudado.

"Estamos investigando, estamos buscando", ha dicho el primer edil, que ha comentado que "se ha encontrado a las personas responsables" y que "se ha condenado ya a las personas responsables en los tribunales de Hong Kong".

"Creo que todo no está escrito y que es muy importante analizar este tema como un problema de un delito informático que hay que controlar" y "que muchas empresas padecen aunque luego no lo publiciten por evidentes criterios de prestigio", ha agregado.

Así, Joan Ribó ha apuntado que "lo que pasó a la EMT es algo que le ha pasado a muchas otras empresas, algunas públicas, algunos ayuntamientos" y ha afirmado que "es un tema que tenemos que seguir investigando". "Los tribunales tienen que seguir investigando y están investigando", ha insistido.

Por otro lado, preguntado por el juicio que se celebra este lunes en València por el despido de la exjefa de Administración de la EMT a raíz del fraude, el alcalde ha insistido en la responsabilidad que ve en esta y en la entidad bancaria a través de la cual se hicieron las transferencias de la estafa en estos hechos.

"Lo decía el otro día y lo quiero reiterar hoy. Creo que en estos momentos hay dos elementos responsables, uno personal, que es el caso de Celia Zafra, la persona que permitió todos estos mecanismos" y otro, "la empresa financiera", en alusión a Caixabank.

Ribó ha comentado sobre Zafra que no le corresponde a él "culpabilizarla" pero ha destacado que, "evidentemente, si ella no hubiera hecho lo que hizo no se hubiera dado este fraude". Igualmente, respecto a "la empresa financiera famosa hace unos días" ha expuesto que "si hubiera tenido el cuidado que tuvo Bankia, los trabajadores de Bankia, esto tampoco hubiera pasado".

"UNA DE LOS MÁXIMOS RESPONSABLES"

En cuanto al despido de la exjefa de Administración de la EMT, el responsable municipal ha reiterado, aunque ha precisado que se trata de "un tema de tribunales", en la responsabilidad que ve en la exempleada.

Joan Ribó ha manifestado que se despidió a esta persona "porque la considerábamos responsable de lo que pasó, una de los máximos responsables de lo que pasó" en la Empresa Municipal de Transportes.