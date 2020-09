'Yo no renuncio', reflexiones por la conciliación en unas jornadas online gratuitas organizadas por Malasmadres

El Club de Malasmadres y la Asociación Yo No Renuncio han organizado las primeras jornadas Yo No Renuncio, en las que analizarán los datos de ‘Las Invisibles’, una radiografía de la maternidad con datos obtenidos de las respuestas de 94.182 mujeres y que se podrá seguir online y de forma gratuita, los días 30 de septiembre y 1 de octubre, en las redes sociales de Malasmadres y en la jornadasyonorenuncio.com.

El estudio sociológico pone el foco en analizar, desde todos los ángulos, cómo concilian las familias españolas, incluyendo la forma en la que está afectando la crisis sanitaria causada por la Covid-19.

"La crisis del coronavirus ha puesto sobre la mesa una realidad que desde Malasmadres ya conocíamos, no tenemos estructuras de conciliación, pero ‘Las Invisibles’ pone números a esa realidad", señala Laura Baena, fundadora del Club de Malasmadre, que recalca la importancia de "avanzar hacia un gran pacto a favor de la conciliación”.

En las jornadas debatirán las periodistas Cristina Villanueva, Irene Villa, Anne Igartiburu o Charo Izquierdo, la directora de cine Iciar Bollaín; la escritora especializada en maternidad Esther Vivas; Alberto Soler, psicólogo clínico y educativo; Mercedes Wullich, fundadora del ranking de las mujeres Top 100; David Tomas, CEO de Cyberclick; Teresa Jurado, directora del proyecto Implica; Eva Blázquez, viceconsejera de Empleo de la Comunidad de Madrid; Pilar Núñez, directora de la Cátedra UNESCO de Promoción Sociolaboral; Cristina Aragó, profesora de la UNED y experta en teletrabajo; Alex Rovira, experto en desarrollo personal; Margarita Álvarez, fundadora de Working for Happiness, y Ana Sastre, ex directora de Sensibilización y Políticas de Infancia en Save the Children España y actual directora general de Familias en la Comunidad de Madrid.

Jornadas Yo no renuncio

La asociación Yo no renuncio, que se nutre de las aportaciones del Club de Malasmadres, lleva cuatro años de lucha a favor de un Plan Nacional de Conciliación, que aglutine a partidos, empresas, sindicatos y familias. Realiza estudios sociológicos, lanza campañas de sensibilización a favor de la conciliación y ofrece, de la mano de Legálitas, asesoramiento legal gratuito a través del Teléfono Amarillo de la Conciliación (623 189 807).

El objetivo final de la Asociación Yo No Renuncio es lograr un gran pacto que propicie la aprobación de un Plan Nacional de Conciliación, con el consenso de partidos políticos, empresas, sindicatos y familias. Además, demanda la creación de una mesa de diálogo en materia de conciliación, con representación de las principales organizaciones del sector.