Laura Baena, presidenta del Club de las Malas Madres: "Las familias nos hemos visto abandonadas en la pandemia"

Laura Baena, la presidenta del Club de las Malas Madres, amadrina 'Crianza y Conciliación', una nueva categoría de los Premios 20Blogs sobre un problema agravado por la Covid-19.

¿Es posible conciliar? Es muy difícil. La mujer tiene muchos obstáculos para seguir con su carrera y con la crianza. Nuestro objetivo es que no haya que renunciar a ninguna de las dos cosas. Aunque parezca una utopía, si trabajamos en el mismo camino gobiernos, empresas, sindicatos y familias es posible. Pero es necesario un plan nacional de conciliación claro.

¿Qué debe contener ese plan? Tenemos que trabajar en lo laboral, lo social y lo personal. Falta implicación del hombre en los cuidados, campañas de concienciación, educación en temas de corresponsabilidad e igualdad... Y las empresas tienen que establecer planes que deberían estar verificados y tener un seguimiento desde las instituciones. El Gobierno debe impulsar medidas que sean palancas de cambio. Como la trasformación social va a tardar necesitamos esas leyes. No son la solución. Son el camino hacia la verdadera conciliación, que es la elección. Pero tenemos que trabajar en ellas para que agilicen el cambio generacional.

¿Cuáles son esas medidas concretas? En el plano de la empresa, por ejemplo, tenemos que incentivar a las pymes, premiar fiscalmente a las que opten por la jornada continua con flexibilidad horaria, la corresponsabilidad, la ampliación de los permisos de maternidad y paternidad... Hay que trabajar en torno a permisos igualitarios e intransferibles; cuotas en los consejos de dirección; bolsas de horas corresponsables, con lo cual si has agotado tu tiempo para tutorías o temas familiares tengan que cogerlas los hombres...

¿Cómo ha empeorado las cosas el confinamiento? Nunca se ha invertido en conciliación y es uno de las grandes obstáculos que hemos encontrando cuando dos pilares como los abuelos y los colegios desaparecen. Se ha destapado que tiramos de estructuras que no eran sostenibles. Nosotros pedimos la aprobación urgente de cuestiones clave: el teletrabajo por imperativo legal en crisis como esta o cuando los niños enferman; la adaptación de la jornada y con ello la reducción sin pérdida salarial y la flexibilidad horaria, y una ayuda retributiva para contratar a cuidadores si los dos progenitores, o uno si se trata de familias monoparentales, tienen que trabajar de manera presencial. No se ha hecho nada.

¿No hay voluntad política? Todos saben que hablamos del futuro de la sociedad en un país en el que la natalidad no deja de bajar, pero lo ven como una madeja enorme que no tiene salida y sí la tiene. No puedes llegar a cada caso concreto pero se están reflejando ideas que ayudarían a la mayoría y sobre todo a los más desfavorecidos. En Malas Madres estamos muy indignadas. Las familias nos hemos visto abandonadas. De cara a septiembre, que no sabemos cómo se van a regular los colegios, espero que se tomen medidas.

A través del 'teléfono amarillo' asesoran legalmente a las mujeres en cuestiones de conciliación. ¿Han aumentado las consultas durante la pandemia? Se han disparado. Al principio estuvieron más relacionadas con los ERTE y luego han estado más enfocadas a la vuelta al trabajo de manera presencial. Durante más de 70 días las mujeres han podido teletrabajar, lo que les ha permitido no tener que renunciar a su carrera profesional y cuidar de sus hijos. Ahora, muchísimas empresas les han dicho que tienen que volver al modo presencial y esto ha supuesto un caos brutal.

laura baena Nacida en Málaga en 1981, esta creativa publicitaria fundó el Club de las Malas Madres en 2014, una comunidad que hoy cuenta con más de 800.000 mujeres. Después llegó la Asociación Yo no renuncio, que también preside. Todo con el objetivo de desmitificar la maternidad y luchar por la conciliación laboral y familiar. Tiene tres hijas.

¿Qué les cuentan en esas llamadas? Muchísimas familias han dejado a los niños con los abuelos siendo grupo de riesgo o a los mayores a cargo de los pequeños. Situaciones dramáticas en las que muchísimas mujeres madres han renunciado al trabajo por no tener con quién dejar a sus hijos. Han cogido una excedencia sine die y el panorama es poco alentador. Nos vamos de vacaciones sin saber cómo volveremos en septiembre y eso genera gran incertidumbre. No te puedes organizar.

¿Qué opina de cómo se quiere regular el teletrabajo? Es fundamental. El teletrabajo ha llegado para quedarse. Pero lo que hemos hecho ahora, teniendo a los hijos a cargo, no es teletrabajar. La salud mental de las mujeres madres se ha visto muy perjudicada porque además se ha puesto de manifiesto la falta de corresponsabilidad. El equipo de [la ministra de Trabajo] Yolanda Díaz abrió a escucha activa las propuestas y subimos las nuestras.

¿Qué plantean? Hemos hecho un documento amplio y una cuestión básica es regularlo con la perspectiva de género. Si volvemos a que las mujeres madres sean las únicas que teletrabajan nos invisibilizará más aún en el mercado laboral. Por eso tiene que ser semipresencial. Si no estamos en la toma de decisiones y en la oficina se nos va apartar. Y hay que hacer un seguimiento en las empresas para analizar que ese teletrabajo lo estén cogiendo hombres y mujeres. Hay que incentivarlo.

¿Cuál es el objetivo de la nueva categoría 'Crianza y Conciliación' en los Premios 20Blogs? Me siento muy feliz de ser embajadora de esta categoría. Me parece poner en la agenda de los medios un problema social. Espero que todo el ruido y las acciones que vamos a realizar hagan que sea una herramienta de presión social y política.

¿Qué es lo que más se va a valorar? Me gustaría que se valorase la parte de representar a todos y a todas, de no quedarnos solo en nuestro problema concreto sin pensar en lo global. Quiero que haya valores como empatía, sororidad, compromiso y paso a la acción. Vamos a conseguir un buen lugar en el que exponer ideas y poner sobre la mesa temas con soluciones más fáciles de lo que creemos.

Usted recibió el premio al mejor blog multimedia. ¿Qué significó? Mucho y no solo porque un premio te da impulso, sobre todo cuando estás empezando. Me sentí muy orgullosa del apoyo que tuve de la comunidad. También fue importante por el momento en el que vino. Fui a recogerlo con mi segunda hija, que tenía dos semanas, y llamé la atención por darle el pecho allí. Hace cinco años ir con una niña lactante a recoger un premio no estaba muy bien visto. Me sentí mala madre ese mismo día pero era genial porque estaba recogiendo un premio por Malas Madres.