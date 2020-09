Torra descarta elecciones: "No seré yo quien aboque a Cataluña a una carrera electoral que paralice la administración"

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha heho una declaración institucional desde la Delegación del Govern catalán en Madrid tras haber asistido a la vista que se ha celebrado este jueves al mediodía en el Tribunal Supremo para valorar el recurso de casación que interpuso Torra a la condena de inhabilitación dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) por no retirar pancartas de apoyo a los líderes soberanistas en prisión a pesar de que se lo solicitara la Junta Electoral Central (JEC).

"Los magistrados del Tribunal Supremo tienen hoy en sus manos una cosa mucho más importante que mi futuro político: se me quiere inhabilitar por una pancarta que defendía derechos fundamentales. Pueden corregir un proceso judicial aberrante y esperpéntico", ha declarado Torra al principio de su intervención.

"El tribunal tiene en sus manos el fin de un Govern y el castigo a un país entero en medio de una pandemia. Si esto ocurre, el único responsable será él mismo (el estado)", ha reiterado en otro momento del discurso.

"Hoy, los magistrados son los grandes defensores de un estado gobernado por una coalición que se quiere progresista"

"Estamos en un estado que pisa la democracia" y que "desprotege a la ciudadanía por razones ideológicas y de pensamiento", ha proseguido el president, en un duro ataque verbal que ha continuado, afirmando que "en España se puede hablar de todo democráticamente pero nos viene a la cabeza la violencia del 1-O. Qué mentira", ha aseverado.

"No estamos contra nadie pero nos defenderemos de los que nos quieran hacer desistir de nuestro objetivo político", ha remarcado. Y dirigiéndose directamente a la vista judicial de este jueves ha asegurado que "lo que decidan los jueces no nos ha de hacer recular ni un centímetro en nuestras convicciones, tampoco los militares".

Ha añadido, en alusión al ejecutivo español: "No esperaremos ningún movimiento del estado para conseguir un derecho inalienable (la soberanía)".

"No seré nunca un obstáculo ni una condición para nada puesto que ninguna ambición personal pasa por delante del objetivo de la independencia"

Más directamente enfocado en la figura del ejecutivo socialista de Pedro Sánchez en coalición con Podemos, y enlazándolo con la vista de este jueves, ha dicho: "Hoy, los magistrados son los grandes defensores de un estado gobernado por una coalición que se quiere progresista" y se ha preguntado en voz alta "dónde están los aires de democracia que se suponían en un gobierno de izquierdas".

“Este es el Estado español y su manera de seducirnos para que nos quedemos amablemente. Un Estado incapaz de reformar y reformarse”, ha rematado el president.

Descarta convocar elecciones

Torra no ha apostado en su discurso por un adelanto electoral como reacción a su posible inhabilitación como president: "No seré yo quien aboque a Cataluña a una carrera electoral irresponsable que paralice la administración catalana". Y ha asegurado que él mismo no será "nunca un obstáculo ni una condición para nada" puesto que "ninguna ambición personal pasa por delante del objetivo de la independencia".

Dentro del alto tribunal español, al que ha accedido este jueves a pocos minutos de las 12 del mediodía acompañado por la consellera portavoz, Meritxell Budó, Torra ha sido defendido por el abogado Gonzalo Boye.

Este publicaba esta mañana antes de la celebración de la vista en su cuenta de Twitter un mensaje en el que se repite en varios idiomas el adjetivo 'desproporcionado'.

