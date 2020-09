JxCAT se muestra dispuesto a negociar los Presupuestos pero exhibe diferencias internas tras una reunión con Calvo

JxCAT se ha mostrado este miércoles dispuesto a "negociar sin líneas rojas" con los Presupuestos con el Gobierno, con lo que se suma a la lista de partidos abiertos a explorar un apoyo de las Cuentas en la que, con expectativas completamente diferentes entre sí, también están ERC y Cs. Así lo ha afirmado la portavoz de JxCAT en el Congreso, Laura Borràs, tras reunirse con la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, en una ruede de prensa en la que se ha esforzado por disipar la posibilidad de el grupo se parta por la mitad, entre los cuatro diputados díscolos con la disciplina de Carles Puigdemont y los otros cuatro que siguen a su lado. JxCAT “sigue siendo un grupo unido”, ha asegurado. Sin embargo, el resumen que han hecho unos diputados independentistas y otros de la reunión con Calvo ha reflejado sus diferencias.

“Vamos a abordar esta negociación como un grupo parlamentario que somos de ocho diputados”, ha reiterado Borràs al término de una reunión con Calvo a la que le ha acompañado Ferrán Bel, responsable de Economía y uno de los cuatro diputados abiertos a apoyar las Cuentas. Fuentes del Gobierno han indicado que se contactó con los portavoces y cada uno decidió si iba alguien más a la reunión.

Aunque juntos en la reunión y en el grupo parlamentario, Borràs y Bel han dejado ver algunas diferencias al hacer balance de la reunión con Calvo. La portavoz le ha advertido de que "si busca adhesión a los Presupuestos, no nos encontrará". Ha indicado que debe haber una negociación en la que se hable de lo que "interese a Cataluña". Borràs ha revelado también que uno de los temas de conversación con Calvo ha sido la reforma del Código Penal que ahora vuelve a plantear el Gobierno para reformar delitos como la rebelión y la sedición.

Mas conciliador se ha mostrado después Bel en Twitter, donde ha señalado que "ante una legislatura complicada y una crisis económica y social, hay que habla de todo y nuestra disposición es pactar sin líneas rojas, también los Presupuestos".

Avui amb @LauraBorras ens hem reunit al @Congreso_Es amb la vicepresidenta C Calvo , hem coincidit que davant una legislatura complicada i una crisis econòmica i social , cal parlar de tot , i la nostra predisposició a pactar sense linees vermelles, també els pressupostos . pic.twitter.com/zZiynDYdUb — Ferran Bel i Accensi 🎗 (@Ferran_Bel) September 16, 2020

Bel no ha hecho ninguna alusión, pero Borràs sí ha vinculado los Presupuestos a !"la situación de Cataluña", que también engloba la posible inhabilitación de Torra si el Tribunal Supremo no admite su recurso en la vista que se celebrará este jueves en Madrid.

En este sentido, Borràs ha discrepado de Calvo, que horas antes había dicho que "si el señor Torra es finalmente inhabilitado, no se podrá sentar en ninguna ‘mesa’, pero esa ‘mesa’ existirá”. "¿Qué le parece que excluyéramos a Pedro Sánchez de cualquier mesa política en la que debiera estar el presidente Sánchez? La respuesta es obvia”, ha dicho Borràs..

“No se puede llevar a cabo esa ‘mesa’ sin la máxima representación del Gobierno catalán”, ha dicho de Torra, que este jueves tendrá la vista ante el Tribunal Supremo donde se verá su recurso contra su inhabilitación. Según la diputada independentista, forma parte de un “calendario judicial infernal” que continuará la semana que viene en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en relación con la colocación de carteles independentistas en la sede de la Generalitat. Esto es por lo que Borràs ha asegurado que la segunda reunión de la ‘mesa’ todavía no tiene fecha. En este sentido, ha negado que, como dice ERC, no la tiene porque Torra no quiere, pero ha insistido en que este foro debe tratar la autodeterminación, los “presos políticos” y el “fin de la represión”.

Reuniones de Calvo con los grupos

La reunión entre Calvo y la delegación de JxCAT se inserta en una ronda de contactos entre la vicepresidenta y ministra de Relaciones con las Cortes y los grupos parlamentarios. Este martes empezó con la del PP, Cuca Gamarra, y este miércoles ha seguido con el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, y el Grupo Plural en el que se encuentra JxCAT. Este jueves se reunirá con el portavoz de Ciudadanos, Edmundo Bal,

El Gobierno asegura son encuentros protocolarios pero Calvo está aprovechando para entrar en materia. Este martes pidió a Gamarra que si el PP no está dispuesto a apoyar los Presupuestos que por lo menos se abstenga. Este miércoles, ha pedido el apoyo a ERC y a los partidos del Grupo Plural. Lo que no ha dicho es cuándo los llevará el Gobierno al Congreso, cuando ya parece claro que no dará tiempo a que entren en vigor el 1 de enero de 2021.

El PP no tiene intención ni de votar a favor ni de abstenerse, apuntaron fuentes de este partido tras la reunión entre Calvo y Gamarra. El encuentro con Rufián "ha ido bien", según ERC. Igual que la reunión también este miércoles entre Rufián y el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, que desarrolla su propia ronda de contactos con los partidos que permitieron la investidura.