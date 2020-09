Los Reyes destacan el compromiso de Heraldo de Aragón con la libertad y los ciudadanos en su 125 aniversario

En una alocución, el Rey ha señalado que la celebración del 125 aniversario de Heraldo de Aragón "es fruto de la voluntad de cinco generaciones unidas por la integridad profesional y la vocación de informar, así como por el amor a su tierra y España", recalcando que este diario es hoy lo que ha sido siempre: "Una voz clara en defensa de la libertad, una voz comprometida con los ciudadanos, no solo de Aragón, sino también de todo nuestro país", tras lo que ha añadido que es "ejemplo de que los hechos deben difundirse con perseverancia, convicción y firmeza".

Don Felipe VI ha elogiado a la actual presidenta-editora, Pilar de Yarza, quien ha anunciado que, próximamente, será sustituida en el cargo por su sobrina, Paloma de Yarza López-Madrazo. "El tiempo y las generaciones se suceden, pero lo que no cambia es el espíritu que las une, ni tampoco el periódico", ha dicho el Rey.

Ha agradecido a Pilar de Yarza la labor realizada, señalando que es "una mujer admirable que ha dedicado su vida a la empresa familiar con constancia, tenacidad y una gran nobleza", trabajando "de una manera muy meritoria", tras lo que ha resaltado la "imprescindible y valiosa ayuda y complicidad" de su hermano, Fernando de Yarza.

PREMIOS HERALDO

Don Felipe VI y Doña Letizia han recibido "con emoción y enorme gratitud" el Premio Extraordinario, afirmando que "supone un gran estímulo en nuestro afán de servicio a España, siempre con los valores y principios que consagra nuestra Constitución", en palabras del Rey.

El Rey ha aludido a los restantes premiados, en primer lugar las editoras Catalina y Soledad Luca de Tena, de ABC; Carmen Serra, del Grupo Serra; y Blanca García, de El Progreso, las cuatro Premio Mompeón 2020.

"Gracias a personas como vosotras, muchos ciudadanos pueden entender mejor la trascendental importancia de los conceptos de libertad de expresión y de información, consagrados en nuestra Constitución", por los que las editoras premiadas han trabajado "siempre de manera admirable" y "por vocación".

Su trabajo es "conocido ampliamente por la sociedad", ha continuado el Rey, quien ha elogiado las "sólidas carreras profesionales en el ámbito de la comunicación" de las galardonadas, que reflejan su "fiel compromiso con una profesión extraordinaria".

Don Felipe VI ha mencionado también a los profesionales sanitarios, Premio a los Valores Humanos y el Conocimiento, que han recogido los presidentes de los colegios profesionales de médicos y enfermería de Zaragoza, Concha Ferrer y Juan José Porcar, respectivamente.

Ambos representan a "todas aquellas personas que, en el ámbito sanitario, han sido y siguen siendo la expresión del trabajo continuo, incansable y sacrificado en un contexto en el que la pandemia de la COVID-19 supone todavía un inmenso reto en el campo de la salud", manifestando su "permanente gratitud y admiración". Les ha dado "mucho ánimo".

Respecto a la entrega, en paralelo a este acto, del Premio de la World Association of Newspapers and News Publishers (WAN IFRA), que actualmente preside Fernando de Yarza López-Madrazo, ha indicado que "es una institución de referencia" no solo por sus dimensiones, sino también por su "perseverancia" en la protección de la libertad de prensa.

"El mundo precisa hoy, más que nunca, de periodistas y empresas periodísticas que se comprometan con la verdad y con la realidad de los hechos", ha aseverado Don Felipe VI. Ha elogiado a la periodista colombiana Jineth Bedoya, premiada hoy por WAN IFRA.

RAZÓN DE SER

Asimismo, el Rey ha expresado que los medios de comunicación "nos demuestran, constantemente, una extraordinaria capacidad de transformación y de adaptación a los cambios", no solo en los ámbitos político, cultural, económico y tecnológico, sino también en el social.

"En esa búsqueda constante por mantener vuestra conexión con la sociedad, no habéis renunciado a vuestros principios y vuestra razón de ser", ha manifestado, poniendo de relieve la "importancia decisiva" de los medios en las sociedades democráticas, en las que "el pluralismo informativo es una garantía de su propia existencia, junto con la libertad de expresión y la libertad de información, valores constitucionales". El sistema democrático precisa de "un periodismo responsable, riguroso, crítico e independiente", ha concluido Felipe VI.