Cuelga la llamada de 'El hormiguero' y rechaza los 6.000 euros: "No me gusta el programa y no quiero tanto dinero"

Las llamadas de Openbank le han dado unos grandes momentos a El hormiguero... y le siguen dando. Si antes del confinamiento tuvieron gente que les colgó o a los que pillaron en otros quehaceres y, durante la cuarentena, El Monaguillo no paró de repartir dinero, este lunes volvieron a vivir una situación muy curiosa.

Pablo Motos y Joaquín Reyes, tras concluir la entrevista y la sección de Trancas y Barrancas, acudieron al centro del plató del programa de Antena 3 para realizar la llamada a un espectador. En el primero intento les saltó el contestador del número al que llamaron.

En la segunda, un señor fue el que descolgó el teléfono, pero Reyes se vio obligado a repetir varias veces la frase: "¿Sabe usted que es lo que quiero?", pero tuvo que explicarle que "le estoy llamando desde El hormiguero, el programa famosísimo que presenta Pablo Motos".

El hombre se disculpó: "Lo siento, pero no lo veo". El cómico quiso insistir, pero Motos le cortó y afirmó que "si no nos ve, no vamos a darle la oportunidad", dando paso a la siguiente llamada.

El presentador pidió un intento más para regalar los 6.000 euros, pero se cortó, así que volvieron a intentar otra llamada, que la descolgó una señora: "Hola, ¿qué pasa?", afirmó mientras Reyes repetía la pregunta: "¿Sabe usted que es lo que quiero?".

"Pues no lo sé", respondió ella, lo que provocó la explicación del cómico: "Le llamamos de El hormiguero de Antena 3", entonces la señora dejó a todos pasmados con su respuesta: "No lo veo nunca, no me gusta", y colgó el teléfono.

Tras las risas en el plató, Motos pidió que volvieran a llamarla: "Buenas noches, no se enfade, déjeme que le explique antes de colgarme", le rogó el presentador. "Aunque no le guste este programa, en este momento usted se está jugando 6.000 euros".

"¡Ufff, yo no quiero tanto dinero!", exclamó la señora para sorpresa de presentador, invitado, público y espectadores del programa, volviendo a colgarles el teléfono y provocando las carcajadas de Motos.

El valenciano señaló que "creo que lo último que ha dicho ha sido: Son imbéciles", a lo que Reyes contestó que "cosa que, por cierto, es verdad". Barrancas, por su parte, les indicó que "lo que quiere esta señora es que no la molestéis más".