El Monaguillo lleva entregados 15.000€ al público de 'El hormiguero: Quédate en casa' desde que empezó la cuarentena

Después de las entrevistas a Amaia Salamanca y Santiago Segura este miércoles en El hormiguero: Quédate en casa, llegó el turno de entregar la 'Tarjeta de El hormiguero' con 3.000 euros a un espectador del programa de Antena 3.

Desde que comenzó la cuarentena, Pablo Motos y su equipo hacen una llamada diaria para entregar el premio a la persona que conteste el teléfono y diga la clave correcta a la pregunta: "¿Sabe usted que es lo que quiero?", que es, "La tarjeta de El hormiguero".

Los lunes y los miércoles, El Monaguillo y Luis Piedrahita son los que acompañan a Motos y Marron, mientras que martes y jueves es el turno de Cristina Pardo e Yibing.

Entre todos se turnan en las llamadas, pero mientras que el mago lo intentó hasta cinco veces la semana pasada y no consiguió que le contestaran al teléfono, el cómico lleva una asombrosa racha, contando la de este miércoles, le han contestado correctamente cinco veces y ha entregado 15.000€.

Mesa del plató de 'El hormiguero: Quédate en casa'. ATRESMEDIA

La llamada de los 3.000 euros

"Estás tan seguro de que te van a coger el teléfono y te lo van a decir...", le dijo el presentador a su colaborador, que le contestó: "El Gurú de Openbank me llaman", afirmó. Pero Motos insistió: "Te vas a llevar un chafón".

El Monaguillo le dijo: "Dame el número de teléfono y en dos o tres tonos charlamos, 3.000 euros y serpentinas, como todos los días que vengo". Barrancas señaló que "hay que reconocer que lleva una estadística impecable, cuatro de cuatro", y el cómico le respondió que "y hoy será la quinta", como así fue.

En el primer intento saltó el contestador del número que habían elegido al azar, pero en el segundo intento, Elisabeth, de Cáceres y embarazada de ocho meses, fue la afortunada: "Estaba viendo el programa, pero no me lo he creía porque hemos hecho alguna vez la broma y esta vez ha sido de verdad", reconoció la espectadora.