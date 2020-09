Joaquín Reyes, en 'El hormiguero': "Los teatros son sitios seguros y hay que ir"

El hormiguero inauguró la semana con la visita este lunes de Joaquín Reyes, que acudió al programa de Antena 3 para promocionar su show Festejen la broma, que vuelve a estrenar este viernes en el Teatro La Latina de Madrid.

El cómico aprovechó su visita al espacio de Pablo Motos para comentar que "ese era el espectáculo que estrené en enero, luego pasó una cosa que se llamó pandemia, paramos todos y ahora vuelvo".

"Quiero recordar que las bromas funcionaban y que la gente las festejaba realmente, pero no me acuerdo muy bien del monólogo, pero el viernes garantizo que lo sabré", señaló Reyes.

Y añadió que "el teatro es un sitio seguro, el cine es un sitio seguro, la hostelería son sitios seguros y que hay que ir", logrando arrancar los aplausos del público presente en el plató del programa de Antena 3. "Tienes toda la razón", le contestó Motos.

"Creo que hemos aprendido a sentirnos inseguros en los sitios inseguros", añadió el presentador, pero el invitado quiso aclarar que "al 'yuyu' (todos a la vez en un amplio número) no hay que ir a los sitios, como hacíamos antes. Eso no se puede hacer, por ahora".

Reyes aclaró que el título de la obra "está en imperativo para que sepan que me tienen que reír las gracias aunque sea con mascarilla, pero que las celebren porque si no me vengo abajo". El presentador aclaró que "lo que tienen que hacer es reírse más fuerte".

El cómico también comentó con el valenciano que había veraneado en la misma casa que lo hicieron los Reyes en Almería; presentó a un nuevo personaje, Braulio; quiso destacar sus habilidades con el bricolaje; y habló de su libro, que trata de la fama y al que calificó como "la primera novela existencialista manchega" ya que él se considera "el Dostoievski de Albacete".