Guerrero (PAR) reivindica para Aragón "trenes que funcionen" y no "primos hermanos" de los 'Tamagochis' en Teruel

En este sentido ha manifestado que "no vamos a aceptar la humillación que supone que Renfe quiera cambiar parte de los Tamagotchi por otros que poco se llevan con ellos". Y para colmo "sin fecha", ha recordado Guerrero.

El PAR ha urgido a Renfe a que fije una fecha definitiva para la llegada de "trenes dignos hasta que lleguen los nuevos de media distancia".

Este remedio, ha dicho Guerrero, "es la única solución provisional aceptable, que haría las cosas más fáciles a los aragoneses que utilizan estos trenes para desplazarse". Ha apuntao que el Canfranero sufre más de 40 averías al año, "se estropea cada dos por tres causando enormes inconvenientes a los viajeros".

Por todo ello, Guerrero ha pedido a Renfe que los trenes que cambie la compañía sean "dignos" y que la espera no sea "eterna". Por otra parte, y además, ha indicado el portavoz del PAR en las Cortes, Renfeestá obligada a dar el mejor servicio a la población "y con nosotros no cumple". "Ofrece a los turolenses, y a los oscenses con el Canfranero, un servicio muy deficiente al que no hay derecho", ha concluido.