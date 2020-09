Mayte Pérez impulsa la supresión de los aforamientos políticos aunque "no es recomendable correr"

Pérez ha recordado que, el pasado 6 de agosto, las Direcciones Generales de Desarrollo Estatutario, de la Vicepresidencia del Ejecutivo, y de Relaciones Institucionales, dependiente de la consejera, iniciaron el procedimiento para elaborar el proyecto de ley correspondiente, subrayando que las Cortes acordaron que sería -como es- una iniciativa del Gobierno regional, no de la cámara, como en las anteriores reformas estatutarias. El acuerdo de investidura de la presente legislatura recoge el compromiso de suprimir los aforamientos.

Ha explicado que se modificarán los artículos 36, 38 y 55, relativos a las materias mencionadas y ha recordado que será necesario el acuerdo de las Cortes Generales, por ser el Estatuto una ley orgánica. La última reforma estatutaria se llevó a cabo en 2007.

"Es un debate presente en la agenda política, mediática y social", ha observado la titular de Presidencia, añadiendo que los ocho grupos parlamentarios han coincidido en la necesidad de suprimir los aforamientos en los últimos debates.

Mayte Pérez ha destacado la "preferencia" del Gobierno de Javier Lambán por "acabar con los privilegios de la clase política en términos de igualdad con la ciudadanía", tras lo que ha manifestado que este es "el momento oportuno de erradicar las imágenes negativas y equipararnos al 'status' ciudadano normal".

También ha dicho que "la política sirve para transformar la sociedad, pero han de gobernar los representantes de los ciudadanos y no otras instancias no elegidas democráticamente", apostando por "la defensa clara de las instituciones y de la democracia como camino para progresar y mejorar la sociedad".

El objetivo de la reforma es "acortar la distancia que, de forma un tanto inconsciente, nos ha ido alejando de los ciudadanos", ha expresado la consejera, insistiendo en que "el momento invita a hacer esos cambios".

Ha advertido de que "no podemos generar falsas expectativas" y de que "si abrimos debates estériles que lleven a confrontaciones no conseguiremos el objetivo" de regular esta materia y así "mejorar la imagen" de la política.

UNA PRIORIDAD SIEMPRE

La diputada de Cs, Beatriz García, ha dicho que la supresión de los aforamientos es "una prioridad siempre" y ha recordado que su grupo ya lo ha solicitado, mediante proposiciones no de ley, en varias ocasiones.

Aunque el Gobierno de Aragón manifestó su voluntad de acometer esta reforma estatutaria, no aparece recogida en su plan normativo, de ahí que Cs preguntará en una comparecencia parlamentaria al vicepresidente, Arturo Aliaga, quien respondió afirmativamente.

La supresión de los aforamientos "es fundamental" por garantizar la igualdad de todos ante la Ley, para evitar "las desafecciones de la ciudadanía" y como ejercicio de "transparencia y regeneración democrática", ha considerado García, quien ha preguntado si el proyecto de ley que prepara el Ejecutivo incluye la supresión de los aforamientos en los casos relativos a la vida civil de los políticos.

Desde el PSOE, Darío Villagrasa ha afirmado que "en ningún momento debe existir impunidad, pero sí existir ese respeto a quien toma decisiones, lo que hoy corresponde a unos y en otro momento a otros".

La portavoz adjunta del PP, Mar Vaquero, ha abogado por "acortar ese vínculo de confianza entre ciudadanos e instituciones", así como por "abrir y mejorar la vida pública y la percepción que tienen los ciudadanos", recalcando que "ninguno somos impunes, ninguno eludimos la acción de la justicia".

En representación de Podemos, Itxaso Cabrera ha señalado que este partido defiende la supresión de los aforamientos desde sus inicios porque "no es necesario que existan privilegiados". Ha defendido asimismo la supresión de los aforamientos de la Familia Real.

La diputada de CHA, Carmen Martínez, ha resaltado que este partido ya pidió la supresión de los aforamientos en la octava legislatura y ha pedido la supresión de los aforamientos de la Casa Real.

El portavoz del PAR, Jesús Guerrero, ha subrayado que los ocho grupos parlamentarios apoyan esta reforma y que el Gobierno de Javier Lambán tiene "voluntad" de llevarlo a cabo.

El diputado de IU, Álvaro Sanz, ha exigido la supresión de los aforamientos de la Casa Real y ha emplazado a encarar el debate autonómico "desde el rigor y la serenidad" y no con "brocha gorda" porque "no es verdad que no podamos ser juzgados" actualmente.