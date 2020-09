El tenso momento de Rocío Carrasco en pleno directo: "Se habla de madre ausente y ya me miráis a mí"

Tensa noche para Rocío Carrasco en Lazos de sangre, el programa de TVE presentado por Boris Izaguirre en el que colabora. Tras salir publicada su intención de demandar nuevamente a su ex, Antonio David, por cuestionarla como madre, por la noche, la hija de Rocío Jurado vivió un intenso momento ante las cámaras.

Durante el documental, que hablaba del guitarrista Paco de Lucía, salió el tema de su figura como padre, reconociendo él mismo que no estuvo muy presente en la vida de sus hijos ya que tuvo que compaginar su vida como artista con su faceta de padre, lo que provocaba largas ausencias en momentos determinados.

"Se habla de madre ausente y ya me miráis a mí", dijo para sorpresa de todos una Rocío Carrasco visiblemente nerviosa y molesta antes de relatar su experiencia desde la parte de hija.

"Yo la ausencia de mi madre no la he sufrido, no la he vivido. Aunque haya ausencia, cuando se es un buen padre o madre no se siente esa ausencia", dijo contundente.

"Mejor la ausencia de una buena madre que la presencia de una mala madre", remató Carmen Ro, otra de las colaboradoras del espacio.

Sin duda unas palabras que darán mucho de qué hablar en el terremoto que vive Carrasco por la relación con sus hijos y las declaraciones, día sí y día también, de su ex desde el plató de Sálvame.