Omar Montes, en 'Lazos de sangre': "A Paco de Lucía le habría encantado conocerme"

El guitarrista Paco de Lucía protagonizó el último Lazos de sangre. El programa repasó la vida del músico, explicando cómo comenzó a tocar cuando era tan solo un niño, una entrevista decisiva que le hizo Jesús Quintero o su trágica y repentina muerte por un infarto.

En un homenaje en el que Boris Izaguirre, Rocío Carrasco o Bibiana Fernández se deshicieron en halagos hacia el flamenco, también algunos músicos quisieron aportar su punto de vista sobre el artista. Entre ellos estuvieron Miguel Poveda, Antonio Carmona y Omar Montes.

En medio de la vorágine por el supuesto montaje que, según Ana Rosa Quintana, Montes habría puesto en marcha para promocionar su música, este quiso aportar sus impresiones sobre Paco de Lucía.

"Podía hacer que la guitarra llore o que, por el contrario, transmita alegría. Ha sido un ejemplo en la música muy grande, tenía un don muy bonito", comenzó uno de los intérpretes de Alocao. A continuación, hizo sus cábalas sobre lo que ocurriría si Paco de Lucía siguiera vivo.

"Cuando hablo con gente cercana a él siempre me dicen que, si hubiera estado vivo, le habría encantado conocerme. Yo hago reguetón para que otros bailen, porque el flamenco no consigo venderlo, pero cuando mezclo el reguetón con el flamenco queda una bomba y la gente lo ha aceptado muy bien. Si a día de hoy soy el numero uno por eso", añadió.

Esa apreciación abrió un debate en el plató de Lazos de sangre: ¿Estaría dispuesto Paco de Lucía a colaborar en un reguetón? El periodista especializado en música Fernandisco lo tuvo claro: "No. Lo que sí veo es una colaboración entre Paco de Lucía y Rosalía". Rocío Carrasco no estuvo de acuerdo con esas palabras."¿Por qué no? Si él innovó como innovó, ¿por qué ahora estaría en contra de Omar?", unas preguntas que no hicieron cambiar de parecer al especialista.