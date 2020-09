Paula Vázquez no se separa de su padre durante su lucha contra el cáncer de pulmón: "Estamos más cerca del final"

Paula Vázquezcontinúa en Barcelona al lado de su padre, José Ramón, con el que se siente muy unida. Pero en estos tiempos tan difíciles, aún pasa más tiempo con él y lo acompaña en cada uno de los momentos durante su lucha contra el cáncer de pulmón que padece.

La presentadora compartió este martes con sus seguidores de Instagram cómo estaban llevando el proceso tras el "tercer ciclo de quimioterapia". "Hoy ha sido un día largo, pero ya estamos más cerca del final", escribió.

"Mucho ánimo a todos los que estáis combatiendo al cáncer", añadió en su publicación, que ya ha recibido más de 8.000 likes y comentarios de compañeros como Óscar Higares, Diana Navarro o concursantes de Fama, ¡a bailar!, programa que presenta en Movistar+.

Este miércoles, Paula Vázquez no pudo sino agradecer todos los comentarios de apoyo que recibió tras el post del día anterior: "Muchas gracias por todo el cariño que nos estáis enviando y nos hace tanto bien. Mi padre es más duro que una roca y lo va a superar con creces. Por su carácter, por sus genes".

La modelo lleva todo el verano junto a su padre, y a finales de julio lo presentó públicamente a sus seguidores con una imagen en la que agradecía todos los buenos deseos que le estaban mandando. "Su carácter lo hace todo más fácil, siempre con bromas y regalando sonrisas".

"Si le conoces y le ves por la calle, por favor, no me lo achuches que tiene las defensas bajas y él ya es muy cariñoso, pero a mí me da miedo por el coronavirus", pidió la presentadora.