La hostelería de Sevilla se planta ante el posible cierre de un millar de negocios

"Ha llegado la hora de decir basta". El sector nacional de la hostelería asegura que no puede más y augura un cierre masivo de establecimientos si las diferentes administraciones siguen sin concederles ningún tipo de ayuda. La de este miércoles ha sido una jornada de protestas a lo largo y ancho de todo el país y la Asociación de Hostelería de Sevilla y Provincia quiso unirse a la causa con un cierre "simbólico" de diez minutos en la capital hispalense. Una protesta que será "la primera de muchas que están por venir si no nos escuchan".

Así lo aseguró el presidente de los hosteleros sevillanos y vicepresidente de Horeca Andalucía, Antonio Luque, que aseguró que de los 4.500 negocios que hay en Sevilla capital, 500 aún no han abierto tras el estado de alarma decretado por la crisis del coronavirus, mientras que otros 500 podrían bajar la persiana para siempre si no reciben apoyo. Y es que, según denunció, el sector es "el único en esta crisis con prohibiciones y restricciones y el único que no va a tener ninguna ayuda". Es más, añadió: "Cada vez que hay una crisis, hay ayudas para todos, para la construcción, el automóvil, la agricultura... pero para la hostelería, nunca".

El sector de la hostelería cuenta con unos 50.000 establecimientos en toda la comunidad, que generan 300.000 empleos y suponen el 13,5% del PIB de la comunidad.

Luque reconoció las "buenas palabras e intenciones" de las administraciones y los políticos, pero lamentó que no se traduzcan en medidas concretas. "Ahora, por ejemplo, la Consejería de Turismo va a sacar un bono turístico para los hoteles, cuando nosotros pedimos un bono hace dos meses, pero nunca llega", aseveró el presidente de los hosteleros sevillanos, que también exigió a la Junta diálogo. "Nadie de Salud se ha sentado a hablar con nosotros", afirmó.

Manifestación el día 22

El representante del sector en Sevilla manifestó que los hosteleros no quieren "poner en duda las medidas que adopta Sanidad", aunque reconoció que le parecen "un poco injustas, porque a pesar del cierre del ocio nocturno y las limitaciones a los catering y a los bares y restaurantes –que en Andalucía tienen que cerrar a la 1.00 horas de la madrugada–, sigue habiendo rebrotes".

"Estamos con una cornada de tres trayectorias, desangrándonos en la enfermería", dijo Luque, que señaló que el sector necesita información. "¿Hasta cuándo van a durar los ERTE o las restricciones que nos han impuesto?", se cuestionó, ya que "el que tiene su bar en un barrio, con empleados, necesita saber qué va a pasar".

Por todo ello, los hosteleros andaluces tienen previsto sumarse el próximo 22 de septiembre a una manifestación convocada en la comunidad por el sector del ocio nocturno, otro de los grandes afectados por la pandemia. Y, además, los hosteleros aseguran que, si las administraciones siguen sin escucharles y "no hay avances", prepararán para más adelante, octubre probablemente, un cierre de toda la hostelería de Andalucía como medida de presión.

"Sabemos que hay muchos sectores afectados por esta crisis, pero el nuestro es el único al que se le han impuesto restricciones y hasta prohibiciones de abrir", recordó el presidente de la asociación sevillana.