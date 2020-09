Sandra Barneda se despide de República Dominicana tras dos meses de rodaje de 'La isla de las tentaciones'

La isla de las tentaciones se convirtió en uno de los éxitos de la temporada pasada. La esperadísima segunda temporada del formato de las tentaciones acaba de concluir su rodaje según ha publicado la nueva presentadora, Sandra Barneda, que sustituye a Mónica Naranjo como conductora del programa.

Tras dos meses de grabaciones lejos de casa, la periodista ha querido compartir unas palabras sobre la experiencia vivida a través de una publicación de su cuenta de Instagram. "La aventura en el paraíso termina hoy. Después de dos meses de intenso trabajo, abandonamos las Tentaciones", ha comenzado Barneda en su comunicado.

"Expresar lo vivido y sentido en este tiempo de aventuras, de compañerismo, de miradas cómplices de aprendizaje, de confesiones bajo una palmera, de grabaciones al calor del fuego y en compañía de bichos deseosos de morder la piel... de llorar, reír, sufrir y vuelta a empezar", ha continuado la presentadora.

Del mismo modo, la conductora no ha dudado en alabar el buen trabajo realizado por los profesionales que la han acompañado: "El resultado es el esfuerzo de un gran equipo que me ha hecho sentir arropada, feliz y disfrutando de este regalo que Mediaset me ha hecho".

Además, ha querido mandar un mensaje al equipo: "Quiero dar las gracias a todos: Paco, Borja, Belén, Chus, Astu, Tiago, Asier, Pablo, Inés (...) Pero muy especialmente quiero agradecer a TRES personas", ha escrito Barneda. La periodista se refería a Meri Estruch, directora del programa, Ángeles Villamarín, jefa de producción y Juan Ramón Gonzalo, director general de Cuarzo TV.

La escritora ha cerrado su comunicado con un anuncio para los seguidores del programa: "Y...Por supuesto...¡Hay más imágenes para vosotros!". El post de Barneda ha recibido el aplauso de muchos usuarios, entre ellos, el de Nagore Robles, pareja de la presentadora. "Qué maravilla de equipazo y qué agradecida de haber podido veros con todas esas emociones y talento las 24/7 ¡Sois la hostia!", escribía la colaboradora.