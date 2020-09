La Generalitat adjudica la rehabilitació d'elements comuns del grup de vivenda pública de Picassent

Aquestes obres s'emmarquen en els Plans d'Intervenció Integral Sostenible (PIINS) que la Generalitat està desenvolupant per a "dignificar i millorar les condicions de determinats grups de vivenda pública", com el de Picassent, format per 131 vivendes. Les intervencions també es complementen amb mesures d'atenció social i normalització d'ocupació de les vivendes, segons ha informat la Generalitat en un comunicat.