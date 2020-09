Jacobo Ostos, en 'Sábado Deluxe': "En OnlyFans me han llegado a ofrecer 72.000 euros por un fin de semana"

Hace unos días, Sálvame desveló algunos de los nombres de los famosos más cotizados en OnlyFans, la plataforma de pago de contenidos eróticos de la que forman parte rostros como Patricia Steisy, Lola Ortiz, Amor Romeira, Daniela Blume o Andrea de La Isla de las Tentaciones.

Jacobo Ostos es otro de los usuarios que ha afirmado que ofrece contenidos en la página web, y ha acudido a Sábado Deluxe a compartir algunos detalles al respecto. El hijo de Jaime Ostos asegura que empezó a utilizar la plataforma "como un experimento social" que le ha terminado saliendo "muy rentable".

Según explicó, la decisión de formar parte de la lista de famosos en OnlyFans vino motivada porque se lo recomendaron varias personas "del mundo de la noche" que conoce como DJ, por ser una persona "liberal y sin tapujos", y se animó a ello durante el confinamiento.

Aunque a su perfil se puede acceder por unos 20 euros mensuales, comentó que le han hecho propuestas tan dispares como la de una señora de pasar un fin de semana con ella en su yate de Mallorca por unos 72.000 euros, o 15.000 euros por día en un viaje exprés a San Sebastián.

Sin embargo, Ostos se mostró precavido y aseguró no haber accedido a ninguna de esas ofertar al no creerse "el 99% de propuestas" que le hacen en la plataforma. Además, hizo una crítica al comentar que, en España, este tipo de prácticas tienen "muy poca protección" para todo lo que se usan.

Además confesó que, mientras su madre, que es más "moderna", sabe que utiliza la plágina gracias a Sálvame, su padre aun no es consciente. No quiso dar las cifras claras de sus ingresos, por "no considerarlo elegante", pero dijo que por cada usuario se llevaba 19 euros al mes y tenía unos 400.

De ellos, "la mayoría son hombres". Cuando Jorge Javier Vázquez quiso saber sobre sus experiencias, dijo que se consideraba heterosexual, aunque "todo el mundo tiene un precio" y no descartaba probar cosas nuevas.