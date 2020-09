Daniela Blume descubre los secretos de OnlyFans: "He ganado 20.000 euros en un día"

OnlyFans es una plataforma donde algunos famosos suben fotografías eróticas a cambio de dinero.

Esta página ha desatado la polémica tras la revelación de Sálvame de quienes son aquellos que generan este contenido.

Una de ellas es las estrellas de la plataforma es Daniela Blume, quien ha confesado que ha llegado a ganar hasta 20.000 en un día.

"A mí me parece increíble (...) eso me pasó el primer día, cuando subí una foto de plano detalle de mis pechos. En 24 horas gané eso y yo dije: este lugar es increíble", declaró en Sálvame.

La colaboradora invierte mucho tiempo en la página, publican contenido de manera diaria, aunque poniendo algunos límites. "Abro la puerta a mi vida íntima, muestro cómo vivo mi sexualidad, no tengo ninguna regla y lo hago según mi intuición, hago lo que me hace sentir bien", confesaba.

Reconoció que lo más extraño que han llegado a pedirle es envíos de ropa interior usada. "Muchas veces no la puedo enviar usada porque no me da la vida a usar toda la que me piden", expresó.