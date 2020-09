Coronavirus.- Un total de 189 municipis registren nous casos des de dimarts amb València i Alacant al capdavant

En concret, des de l'actualització de dimarts s'han comptabilitzat 365 positius a València, 176 a Alacant i 81 a Castelló. En quart lloc se situa Dénia (58 nous casos), Elx (55), Gandia (53), Ontinyent (42), Torrent (41), Oriola (37), Benidorm i Torrevella (36) i Benigànim (35).

Precisament Benigànim ha sigut la primera localitat de la Comunitat Valenciana confinada en la denominada 'nova normalitat', una mesura que va començar dilluns davant l'expansió dels contagis detectada.

Aquest municipi de quasi 6.000 habitants va començar el mes d'agost amb a penes 14 positius confirmats per PCR. El dia 20 d'agost eren 23 els casos diagnosticats i a partir d'ací es produeix un augment significatiu: el dia 25 hi havia 45 casos, el 28 d'agost hi havia 54 i l'1 de setembre hi havia 88. Amb l'última actualització d'aquest divendres, la xifra d'afectats ascendeix a 123.

A més, hi ha cinc municipis que, amb les últimes dades, deixen de ser 'immunes' al virus en haver registrat un positiu en cadascun d'ells. Es tracta de Benimeli, Estubeny, Xacarella, Montitxelvo i Zarra. D'aquesta manera, són 137 les localitats que segueixen lliures de casos confirmats per PCR.

Quant a les xifres de contagi acumulades des que es va iniciar la pandèmia el passat mes de març, es manté en primer lloc València (6.195), seguida d'Alacant (1.576), Elx (1.042), Castelló (870), Torrent (688), Benidorm (656), Torrevella (554), Dénia (480), Gandia (451), Burjassot (374) i Borriana (350).

Pel que fa als morts, s'han registrat 11 des de l'última actualització de dimarts: 2 a Dénia i 1 en les següents poblacions: Agost, Benetússer, Benidorm, Borriol, Crevillent, el Pinós, Montcada, Tibi i València. En dos d'elles (Agost i el Pinós) són les dos primeres morts confirmades per coronavirus.

Des de l'inici de la pandèmia, València és la localitat amb més decessos (265), seguida d'Alacant (88), Alcoi (81), Benidorm (69), Torrent (56) i Castelló (50).