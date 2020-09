CC advierte de que las "peleas internas" entre los socios del Gobierno de Canarias pueden agravar la crisis

Para los nacionalistas, "es el momento de solucionar los problemas, no de crearlos" y en esa línea, señalan que es "alarmante" que "las tensiones internas dentro del pacto estén impidiendo la toma de decisiones o paralizando la gestión", en referencia, por ejemplo, al nombramiento de Conrado Domínguez como nuevo director del Servicio Canario de Salud (SCS).

"Canarias", agregan los nacionalistas canarios en una nota, "no puede permitirse un Gobierno que pierda el tiempo en peleas internas mientras aumentan las colas en los comedores sociales, cierran empresas y miles de personas se encuentran en un ERTE o en el paro".

En su opinión, "la realidad económica y social que afrontan las islas es tan grave que es inadmisible que el Gobierno pueda estar perdiendo un solo segundo de su tiempo en tensiones internas que solo tienen que ver con pulsos de poder".

Así, inciden en que "es el momento de la verdad" y de "demostrar capacidad de trabajo, impulso político, convicción y voluntad de servicio público y no convertir el Consejo de Gobierno, y por extensión a todo el Gobierno, en un terrero de luchas políticas intestinas".

Desde CC entienden que Canarias "no se puede permitir sumar una crisis política a la crisis sanitaria, económica y social" pues la economía del archipiélago está "al borde del colapso".

"Nosotros no vamos a contribuir a generar más inestabilidad sino a trabajar, como hemos hecho hasta ahora, con propuestas alternativas, con trabajo, aportando nuestro conocimiento en la gestión y tendiendo la mano para buscar soluciones pero no vamos a contribuir ni a sumar al espectáculo de las peleas políticas", señalan.

"Si quien gobierna Canarias", prosigue CC-PNC, "no entiende la gravedad del momento que se vive; si no son conscientes de que los índices de paro y pobreza van a multiplicarse y de las consecuencias del colapso económico del turismo y de la enorme preocupación social por la situación sanitaria entonces es que no están capacitados para dirigir esta crisis".