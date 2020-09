PSPV, PP i Cs creuen que seria una "bona notícia" que València fora seu de l'entitat que sorgisca de Bankia-CaixaBank

Així ho han afirmat diputats dels grups de les Corts en declaracions als mitjans en ser preguntats per com valoren eixa intenció de les entitats de fusionar-se i com afectarà l'economia valenciana.

Mata ha explicat que Puig està "des de fa dies molt compromès en converses amb les dos entitats" i ha indicat que mantindre la seu social de l'entitat resultant seria "un fet extremadament positiu" perquè suposa recuperar poder financer.

"Seria una excel·lent notícia per a la Comunitat Valenciana", ha dit, encara que ha assenyalat que en aquest tipus d'operacions "cal ser prudents" perquè el FROB ha d'autoritzar-la. A més, ha indicat que seria "una via" perquè dels 20.000 milions amb que es va contribuir al rescat "puguen tornar al sector públic".

Per tant, ha resumit: "És moment de veure la lletra xicoteta, confiar en el Govern i que els consumidors no es vegen perjudicats. Com a valencians és una excel·lent notícia".

El diputat del PP Miguel Barrachina ha afirmat que el seu partit "respecta enormement que, des de la llibertat, les entitats financeres decidisquen sumar esforços" i li pareixeria "francament una bona notícia que el major grup financer d'Espanya i un dels majors del món tinguera la seua residència, la seua seu social a la Comunitat Valenciana".

"Creiem que és el que nostra terra mereixeria", ha dit, i suposaria "un impuls financer a la Comunitat i també una major garantia per als estalvis dels ciutadans". Ha recordat que en aquest moment tant Bankia com Caixabank ja tenen la seua seu a València i aquest és "el lloc idoni".

La diputada de Ciutadans Ruth Merino ha indicat que "seria aventurat fer una valoració molt exahustiva quan no es coneixen els detalls" però ha assenyalat que des del punt de vista tècnic l'anunci de l'interés per la fusió era "esperable".

En el plànol polític, ha assenyalat que "és un triomf de Calviño, de la quota del PSOE en el Govern sobre la quota 'podemita' atés que Pablo Iglesias estava defenent per activa i per passiva l'existència d'un banc públic" i creu que "ho apostava tot al fet que Bankia s'acabara consolidant com aquest banc públic", per la qual cosa "és una bandera més que li ha caigut a Podem".

Així mateix, ha indicat que seria "una bona notícia que, com s'està dient, la seu social s'establira a València".

LA PREOCUPACIÓ DE PODEM I COMPROMÍS

La diputada d'Unides Podem Beatriu Gascó ha assenyalat que "abans de res cal veure si aquest acord es dona i en quins termes" i ha apuntat que el que li pot preocupar a la seua formació és "si amb un acord de fusió com aquest l'objectiu és socialitzar les pèrdues i privatitzar els beneficis".

"El rescat de Bankia li va costar a les arques públiques més de 22.000 milions d'euros i volem saber què passaria amb eixos diners que és de la ciutadania", ha afirmat, perquè s'oposaran a "regalar" eixa quantitat a CaixaBank.

Així mateix, la parlamentària de Compromís Mónica Àlvaro ha mostrat la seua preocupació per la repercussió que eixa decisió pot tindre en la pèrdua de llocs de treball en la banca i també en el tancament d'oficines, sobretot en les zones de l'interior amb menys població. "Esperarem notícies", ha dit.

Des de Vox han indicat que no es pronunciarien encara sobre aquesta qüestió.