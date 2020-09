Pontón (BNG) pide a Feijóo "voluntad" de cambio su "rodillo" y promete "arrimar el hombro"

Así, tras asegurar en una primera reacción que el BNG ha ofrecido "diálogo" y va a "aportar soluciones" para mejorar la vida de los ciudadanos, ha señalado que no es tiempo de "partidismos" sino de "arrimar el hombro" para que esta crisis sanitaria se convierta en una "oportunidad" para que Galicia salga reforzada.

Pontón ha tenido un recuerdo para las más de 640 víctimas del covid-19 en Galicia y ha apuntado que las consecuencias sociales y económicas deben "centrar el trabajo parlamentario" de esta XI Legislatura que acaba de arrancar.

Pero ha advertido de que "no vamos a salir de esta situación con las políticas de siempre y solo desde la óptica de una organización política". "Necesita acuerdos de país", ha enfatizado, antes de apuntar que cree que Feijóo ha recogido "el guante" que hace meses lanzó el BNG cuando habla de trabajo conjunto.

En su intervención, Pontón ha certificado que el BNG trabajará desde el Parlamento "para aportar soluciones" y ha remarcado que "es importante que se rompa con la tradición de mayorías absolutas que se usaban como rodillo para no aceptar las propuestas" que fuesen del BNG.

La ahora líder en las bancadas de la oposición ha señalado que "hay que "romper la inercia" y hay que aportar "medidas diferentes" para convertir esta "crisis en una gran oportunidad para Galicia".

PEDIR DISCULPAS

Pontón ha lamentado, con todo, que Feijóo "perdió la oportunidad de pedir disculpas donde no se actuó bien y reconocer errores". "El presidente tenía que dar respuesta y no la dio", ha enfatizado la dirigente nacionalista, quien ha criticado que en Galicia "no se ha hecho bien el plan de rastreo" y quien ha censurado la falta de concreción de medidas para "la vuelta al cole".

"Pudo reducir ratios, pudo contratar más trabajadores, consensuar un protocolo... pero lo que tenemos es una consellería que no está actuando con claridad ni diálogo y más preocupada por ver a quién puede responsabilizar de la situación", ha denunciado.

Pontón también ha echado en falta que Feijóo no se "disculpase" con la gente mayor. "Este sistema está fallando y no actúa para garantizar que el covid no volverá a entrar en las residencias", ha lamentado la líder del BNG, quien ha concluido que el discurso de Feijóo ha estado "vacío".

Es más, ha considerado que el candidato popular tenía que tener "un gobierno fuerte y preparado" para combatir la situación, pero "lamentablemente no". En este sentido, ha dicho que su intervención recordó la de hace ocho y cuatro años.

La dirigente nacionalista, que ha pedido un nuevo modelo económico y economía verde para afrontar la crisis, ha censurado el "entreguismo" que observa en Feijóo y una falta de "fortaleza de Galicia". Frente a ello, ha dicho que no es momento de "confrontaciones estériles, sino de arrimar el hombro".

Al respecto de lo que ha comprometido "contribuir dando lo mejor" de sí bajo la responsabilidad de ser "la fuerza que más creció" en las pasadas elecciones autonómicas.