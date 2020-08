El Aeropuerto del Prat registra un 60% menos de vuelos en una operación retorno inédita por la Covid-19

La actividad en el Aeropuerto del Prat por la operación retorno ha sido un tercio de la de años anteriores por estas fechas. Para este último fin de semana de agosto estaban programados 446 vuelos el viernes, 385 el sábado y 430 el domingo, aproximadamente un 60% menos de vuelos con respecto al último fin de semana de agosto del 2019, con 1101, 998 y 1065, respectivamente. Son datos similares a los de la operación salida, el último fin de semana de julio de este año, con 360, 414 y 468.

En la estación de Sants tampoco han habido aglomeraciones. Usuarios han explicado que no les sorprende la baja afluencia y que cumplen las medidas de seguridad por la covid-19, aunque tienen dudas de su eficacia, según declaraciones a la ACN.

"Se prioriza el dinero a la seguridad"

"Todas las restricciones que tenemos en la vida normal, para viajar no están", critica Tania Gallardo, que ha cogido un avión desde Menorca. "Hay poco gel hidroalcohólico, menos que en los supermercados. Tampoco te miran la temperatura, no hay la distancia de seguridad entre los asientos de los aviones...", asegura. Considera que las restricciones a la hora de viajar son menores que en otras circunstancias de la vida porque "se prioriza el dinero del turismo a la seguridad".

"Yo lo veo un poco 'parafernalia' todo el que hace referencia a las medidas de prevención de la covid-19", asegura Maribel desde el Aeropuerto del Prat. "Hay mucha publicidad falsa, yo no me lo creo mucho", lamenta escéptica. "Me pongo la mascarilla por respeto, pero no por miedo. Pienso que de hecho las mascarillas que llevamos la mayoría no son efectivas, por mí todo ello es bastante 'hacer el paripé'", ha explicado después de mostrar el billete de avión a un guardia de seguridad de la puerta.

En cambio, Pablo, viajero de la Estación de Sants, explica que las medidas son suficientes y se están cumpliendo bien. Ha pasado unos días en la Cerdanya y ahora se dirige hacia Sitges para continuar las vacaciones. "No tengo miedo, si todos vamos con la mascarilla no tiene que pasar nada, las medidas son buenas, por todas partes hay agentes de seguridad. Es verdad que soy joven y la gente más mayor podría sufrir más, pero no es mi caso", expone. Reconoce que en las fiestas se cumplen menos las medidas de seguridad que en otros ámbitos, pero dice que "en líneas generales la gente está cumpliendo".

En las carreteras la operación vuelta de las vacaciones de verano también ha sido inédita. A las seis y media de la tarde no se habían registrado retenciones en los accesos a Barcelona y la circulación era fluida tanto de salida como de entrada. Fuentes del Servicio Catalán de Tráfico no preveían más retenciones que los domingos anteriores por el volumen de vehículos, en todo caso puntuales y por las lluvias que afectaban el nordeste de Cataluña.