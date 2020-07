Imágenes inéditas de un Aeropuerto del Prat "fantasma" al inicio de las vacaciones de verano

El pistoletazo de salida de las vacaciones de verano en el Aeropuerto de Barcelona - El Prat ha sido muy distinto con respecto a años anteriores, donde las colas y la ir y venir de pasajeros arrastrando maletas eran un clásico. Este 31 de julio, sin embargo, ofrece una imagen impactante para la fecha: Las dos terminales de la instalación presentan un aspecto fantasmagórico, con muchos mostradores de información y facturación cerrados, y pocos controles de seguridad operativos.

La actividad en la T1 y la T2 se mantiene como los últimos días, y según fuentes de Aena, la operativa es de un tercio de lo habitual en estas fechas. Para este viernes, hay previstos 360 despegues y aterrizajes, 414 el sábado y 468 el domingo.

"Parece un aeropuerto fantasma", afirma Jennifer, una vecina de Blanes que viaja con las amigas en Ibiza para pasar las vacaciones. La pasajera explica que las restricciones de acceso se mantienen, y también la recomendación de desinfectarse las manos con gel desinfectante, y la obligatoriedad de llevar mascarilla y respetar las distancias de seguridad. Los bares y restaurantes siguen cerrados, así como algunos lavabos públicos. Además, la chica ha explicado que este 2020 tenían previsto pasar el verano en Cuba, pero a causa de la covid-19 han tenido que cambiar el destino por un más próximo.

Mostrador de facturación del Aeropuerto del Prat con pocos pasajeros, este viernes. ACN

"Para ser el Aeropuerto de Barcelona hay muy poca gente,me ha sorprendido", ha explicado Sergi, un ciudadano de Menorca que está residiendo a Gran Canaria y que este fin de semana vuelve a casa por primera vez desde el inicio de la pandemia. "Por motivos profesionales no he podido volar antes", comenta el joven, que señala que el trayecto ha sido tranquilo y que ha encontrado poca afluencia de pasajeros en el interior del avión.

Por su parte, Anaí, que este viernes vuelve a Alemania después de pasar dos semanas en Ibiza, Formentera y Sitges, ha explicado que en los últimos días no se ha sentido del todo segura: "Cuando llegué no me costó adaptarme, pero ahora tengo un poco de miedo porque veo que mucha gente no cumple con las recomendaciones", relata, y apunta que en algunas de las playas que ha visitado ha encontrado aglomeraciones de gente.

Fuentes de Aena consultadas por la ACN han informado de que la actividad en la T1 y la T2 para este fin de semana es de un tercio de lo que es habitual en estas fechas Hay programadas 1.253 operaciones. En concreto, este viernes se elevarán 183 vuelos y aterrizarán 183 más. Para el sábado se prevén 419 desplazamientos, 210 de los cuales serán llegadas y 219 salidas. De cara al domingo, habrá 468 vuelos. De estos, 210 son aterrizajes y 209 despegues.