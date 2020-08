Anabel Pantoja habla de la situación económica de Kiko Rivera: "Intenta sacar de donde puede"

Kiko Rivera ha reconocido en numerosas ocasiones que no se encuentra en su mejor momento a nivel económico.

Sus cuantiosas deudas con Hacienda le han provocado numerosos problemas, que, según él mismo ha confesado, muchas veces le ha tenido que ayudar su madre a pagar el alquiler.

El estado de alarma llegó en el peor momento para él, cuando se avecinaba un buen verano en el que iba a conseguir recaudar bastante dinero para saldar su deuda.

Por ello, el DJ tuvo que recurrir a ayudas de 700 euros ofrecidas por el gobierno, porque se encontraba "sin ahorros". "Tenía un verano estupendo de trabajo y nos iba a posibilitar empezar a poner colchón para mis hijas, comprarnos una casa… Pero ha llegado así", confesó.

"Kiko ha tenido problemas y lo ha pasado mal", reconocía Anabel Pantoja en Sálvame. "Esto no quiere decir que esté fatal", pero "con el tema de la Covid decide que tiene tres hijos y no quiere poner en riesgo a nadie y por eso Irene y él deciden apretarse el cinturón. Luego hace público lo de los 700 euros y decide no trabajar".

La colaboradora también ha querido aclarar las polémicas vacaciones de su primo en Canarias junto a ella que tanto revuelo causaron. "Ha sido todo a través de publicidad".

"Él intenta sacar de donde puede. Irene está viniendo aquí (a Telecinco) los fines de semana. Están saliendo a flote de una crisis que han tenido gorda y en todo momento Kiko está siendo natural y como es él", ha confesado.