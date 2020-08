Miguel Herrán presume de cuerpo con un sensual posado en Instagram

Los fans de Miguel Herrán están de sobra acostumbrados a ver la espectacular forma física del actor, ya sea en sus proyectos o en sus redes sociales. Y, de nuevo, el intérprete de La casa de papel lo ha vuelto a hacer y ha subido una publicación a Instagram que no ha dejado a nadie indiferente.

"A veces hay que tomar la decisión consciente de no estar cuerdo", escribió este miércoles junto a una foto en la que aparece luciendo cuerpazo frente al espejo y mostrando su trasero.

El post ya acumula más de 2.7 millones de 'me gusta' y Miguel Herrán ha recibido los piropos de muchos seguidores, incluidos algunos famosos. "¿Por qué no soy el psicólogo de Élite?", preguntó Brays Efe. "A favor de todo, de la foto y del texto", comentó Pelayo.

Está claro que ese espejo es testigo de grandes posados del actor de Élite, pues a finales del mes de julio ya subió una foto frente a él luciendo abdominales y con una comentada reflexión: "Creo que por primera vez en mi vida me he mirado al espejo y me he aceptado".