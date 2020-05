Madrileña, actriz y nominada al Goya: así es Sandra Escacena, la novia de Miguel Herrán ('La casa de papel', 'Élite')

El título de esta noticia es un poco tramposo, porque funcionaría exactamente al revés: "Malagueño, actor y ganador del Goya: así es Miguel Herrán, el novio de Sandra Escacena ('Verónica')". Porque la joven pareja de intérpretes ya se hace declaraciones de amor público y ambos tienen un futuro prometedor en la industria.

Nos centramos ahora en la pareja del actor de 24 años y que ahora mismo triunfa en las pantallas de todo el mundo gracias a sus papeles de Rio y Christian en dos de las series más famosas de Netflix:La casa de papely Élite, respectivamente.

"Es muy difícil sin ella", escribió el ganador del premio de la Academia a Mejor actor revelación por A cambio de nada junto a una selfi en el que salían abrazados y que acompañó con un elocuente emoticono de corazón. "Te echo de menos, amor", le respondió ella a Herrán, que ahora mismo se encuentra preparando su próxima película, Hasta el cielo, un thriller de Daniel Calparsoro ('Cien años de perdón') con Luis Tosar como coprotagonista.

La pareja lleva saliendo desde verano de 2019, cuando ella lo confirmó con una romántica fotografía, pero, eso sí, no se dejan ver juntos en exceso en photocalls ni eventos, sino que se suelen dejar mensajes de amor en las redes sociales. "¡Ese pivón es mi novia!" o "Yo ya perdí el conocimiento" son algunas de las cosas que se han dicho.

Nacida en Madrid hace 19 años (el 30 de marzo de 2001), la joven actriz comenzó interpretando a la madre de Caperucita Roja o a Blancanieves en pequeñas producciones escénicas desde los 9 hasta los 13 años tras realizar unos estudios de Teatro en Villaviciosa de Odón.

En 2012 entró Teatro en la Escuela Municipal de Arte Dramático de Madrid y su primer papel sobre las tablas es Julieta en la famosa obra de Shakespeare, aunque aún tendría que esperar cuatro años hasta que le cambiase la vida y se cruzase en su camino Paco Plaza.

El director de las dos primeras entregas de la saga [REC] o de la reciente Quien a hierro mata dirigió en 2016 una película de terror sobre posesiones demonáicas ambientada en los años 90 y con una adolescente como protagonista: Verónica. Ese papel fue el de Sandra Escacena, protagonista absoluta y un rol del que tiene un recuerdo maravilloso.

La cinta fue muy bien recibida por la crítica, lo que le granjeó siete nominaciones a los Premios Feroz y otras siete a los Goya. En ambas galas, Escacena vivió la tensión de estar nominada. Por si fuera poco, ganó la medalla del Círculo de Escritores Cinematográficos.

Tras aquello su fama creció, aunque ella, antes que dar el salto a la fama, prefirió continuar sus estudios de Arte dramático y participar en pequeños papeles en series como Paquita Salas o protagonizar una serie exclusiva de los contenidos digitales de Atresmedia como Comando Squad: La presencia. Una de sus últimas participaciones fue codearse con un titán como Eusebio Poncela en la obra El sirviente, en el Teatro Español, junto a Pablo Rivero.

Discreta aunque muy amante de los autorretratos, Escacena acumula ya algo más de 220.000 seguidores y subiendo tanto por la naturalidad con la que vive como por su creciente labor como modelo e imagen de algunas marcas. Amén, claro, de su amor por los animales, algo que le une a su chorbo.

Este no tiene reparos en hablar de su vida privada si se le pregunta, y a GQ le habló sobre cómo Sandra le está ayudando a lidiar con los fans: "Mi novia me está animando a que haga más este tipo de cosas. Lo normaliza. Ella me dice: 'Venga, vamos a tomar algo a una terraza'. Y yo: 'Bueno, pero vamos en coche'. Y ella: 'Mejor andando, así damos un paseo'. La verdad es que está haciendo un gran trabajo en este sentido, aunque a veces se arrepiente de salir por según qué sitios...".

Sea como fuere, el joven actor también desconfía un poco de las redes sociales para intentar proteger a su novia. "Yo tengo pocos haters, pero sí noto que utilizan mis publicaciones para meterse con mi novia, lo cual es injustísimo", reconoció en esa misma entrevista.