Pepe del Real se defiende tras el enfado de Belén Esteban: "Solo le di un consejo, solo faltaría que no se pudiera hablar"

La declaraciones de Belén Esteban sobre las medidas de seguridad del aeropuerto de Barajas han provocado todo un revuelo en las redes sociales. La princesa del pueblo denunció que no se le aplicara ningún protocolo sanitario tras aterrizar en un vuelo procedente de Canarias.

Las quejas públicas de la colaboradora ya provocaron en otra ocasión un enfrentamiento con Jorge Javier Vázquez y, por ello, ahora ha sido su compañero Pepe del Real quien ha criticado la ha criticado. El colaborador de El programa del verano aconsejó a su compañera que tuviera cuidado con qué tipo de declaraciones daba ante las cámaras, ya que sus palabras tienen mucha repercusión en la ciudadanía.

"Me parecen mal, Belén puede quejarse de lo que considere oportuno, pero si utilizan sus declaraciones en las redes se forma un revuelo brutal... Ahora Aguado se sube al carro y se genera el debate", comentó Pepe del Real el pasado miércoles.

Belén Esteban tiene razón. No hace falta ser ni de izquierdas ni de derechas para darse cuenta de que las medidas de seguridad de Barajas son “de chiste”.



El Gobierno de España debía haberlas reforzado hace meses. Nos jugamos mucho. https://t.co/RysMcAB1FD — Ignacio Aguado (@ignacioaguado) August 25, 2020

La princesa del pueblo no viaja en metro

El colaborador insistió, a pesar de las discrepancias del resto de los contertulios, que, como analista de redes sociales, aconsejaba a la colaboradora ser cauta con algunas quejas públicas. "Ahora le reprochan a Belén que, como princesa del pueblo, coja a las 8 de la mañana el metro y vea las medidas de seguridad que hay", explicó Del Real.

El tertuliano recordó el enfrentamiento de Esteban con Jorge Javier y añadió: "No podía recriminar a Jorge Javier, cuando Belén estaba de vacaciones en hoteles de cinco estrellas". Al parecer, Belén Esteban no se ha tomado muy bien los apuntes de su compañero y, según han explicado colaboradores del magazine matutino, la princesa del pueblo considera que el tertuliano se pasó de la raya con sus comentarios.

Pepe del Real defiende su postura sobre la colaboradora de 'Sálvame'

"No he visto a Belén, pero ayer te pasaste un poco", ha comentado Patricia Pardo este jueves al recordar las declaraciones de su compañero. "No me pasé para nada", ha respondido Del Real.

Antonio Rossi se ha unido a la opinión de la presentadora y ha explicado que Belén Esteban "considera que sí se pasó". "Bueno, chico, yo solo le di un consejo. Somos libres, solo faltaría que no se pudiera hablar", ha sentenciado Pepe del Real.