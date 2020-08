Ignacio Aguado da la razón a Belén Esteban: "Las medidas de seguridad de Barajas son de chiste"

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, se ha hecho eco este martes de unas declaraciones de Belén Esteban en las que la televisiva calificaba de "vergonzoso" y de "medidas de seguridad de mierda" los controles para prevenir el coronavirus que se realizan en el Aeropuerto de Madrid-Barajas.

"Belén Esteban tiene razón. No hace falta ser ni de izquierdas ni de derechas para darse cuenta de que las medidas de seguridad de Barajas son 'de chiste'", ha escrito en un tuit el político de Ciudadanos, mencionando las declaraciones de Esteban.

"El Gobierno de España debía haberlas reforzado hace meses. Nos jugamos mucho", ha añadido.

Esteban acababa de llegar a Madrid el lunes tras pasar unos días de vacaciones en Tenerife con su marido Miguel cuando fue interrogada por un periodista de televisión de la agencia Gtres.

"Alucino con las medidas de seguridad de mierda del aeropuerto de Madrid. Es vergonzoso", opinó. "Tanto que dicen de medidas de seguridad que me expliquen cuál, porque a mí no me han hecho nada. Ni a mí ni a todo el avión que era grande que veníamos", añadió.

La tertuliana de Sálvame continuó destacando que no le habían tomado la temperatura ni hecho ningún PCR a nadie: "Que empiece ya en el aeropuerto, que es por donde entra todo". "A ver las medidas del aeropuerto dónde están, porque yo he flipado", concluyó antes de marcharse.

Algunos usuarios criticaron que se quejara de este hecho pero no tuviera en cuenta las medidas de seguridad mientras estaba de vacaciones y se fotografiara sin distanciamiento social con otras personas sin mascarilla. Aun así, ella misma aclaró el lunes que todos ellos eran familia: "Para los que esté preocupados, son mi familia y hemos estado juntos en vacaciones. Somos negativos en Covid-19. Gracias".