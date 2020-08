Steilas califica de "irresponsable" al Departamento de Educación y pide que se garantice la presencialidad en las aulas

Con la consigna "Por un regreso seguro y presencial para todo el curso", cerca de medio centenar de personas se han reunido con una pancarta a las puertas del edificio del Gobierno Vasco en Vitoria, el mismo día que la ministra de educación del Gobierno central se reúne con los consejeros autonómicos de educación.

La portavoz del sindicato Steilas, Ana Pérez, ha demandado la presencialidad de "toda" la educación porque "es la única que garantiza el derecho a la educación de todo alumnado y la igualdad de oportunidades". "Durante la pandemia y el confinamiento ha habido una gran brecha, no solo digital que, desgraciadamente, sufre la ciudadanía vasca", ha manifestado.

Además, Pérez ha criticado la "dejación de funciones" del departamento que "no ha escuchado nuestras propuestas, ni las de las familias, ni las de los profesionales de la educación". Steilas considera que las medidas se están tomando "tarde", de manera "unilateral" y sin responder a las "verdaderas" necesidades.

6.000 PROFESORES

Entre las peticiones del sindicato, la "necesidad" de reducir las ratios, que pasa por la contratación de profesores, educadores y más personal que, según ha estimado, rondaría las 6.000 contrataciones "nuevas", ya que en el regreso a los centros esperan encontrarse "con positivos y personas de riesgo entre los docentes".

"Por eso, interpelamos al Gobierno Vasco, porque es el Departamento de Educación quien gestiona la educación pública. Ellos y ellas son los responsables de que esas condiciones se garanticen para que la vuelta sea presencial y segura", ha subrayado Pérez.

"COHESIÓN SOCIAL"

La responsable sindical ha incidido también en las funciones de una escuela pública que "garantiza la cohesión social" y que ampara al "85% del alumnado de mayores necesidades educativas y económicas.

"Lo que no es de recibo es que a finales de agosto no haya todavía un protocolo de actuación general en el supuesto de que se detecte un caso de Covid-19", ha denunciado.

"Los centros escolares necesitan recursos y no solamente tecnológicos. Es decir, ¿les vamos a dar una tablet, cuando no tienen conexión WIFI y no se les garantiza una comida segura?", ha concluido Pérez.