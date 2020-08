Salvador Illa pone fecha a la llegada de la vacuna contra el coronavirus a España: "Si todo va bien, a final de año"

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha puesto esta tarde fecha a la posible llegada de la vacuna del coronavirus a España. "Si todo va bien, a final de año", ha asegurado en una entrevista con el programa Al Rojo Vivo.

España, como ha asegurado Illa, ha adoptado una posición conjunta con la UE en la negociación por la compra de vacunas. "Esto permitirá una mayor capacidad de negociación y un acceso equitativo a las dosis".

De momento, España ya ha realizado la primera compra de vacunas y tendrá acceso a 30 millones de dosis fabricadas por la farmaceútica AstraZeneca. "Hay acuerdos muy avanzados con otras cuatro compañías", ha declarado el ministro de Sanidad, que no desveló el nombre de estas empresas.

De momento, Illa prefiere no correr y que todo se haga al ritmo adecuado: "No se hará ningún plan de vacunación que no cuente con las garantías pertinentes".