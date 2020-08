Patricia Pardo, agotada por la discusión de los colaboradores de 'Ya es mediodía': "Lo dejamos aquí, por suerte para mí"

La gestión del gobierno central y de los gobiernos autonómicos de la vuelta a las aulas ha despertado múltiples críticas. Las competencias de educación corresponden a cada comunidad y cada consejería ha hecho sus propuestas.

Los colaboradores de Ya es mediodía han protagonizado este martes un intenso debate sobre el papel del Ejecutivo en la vuelta al cole y sobre el anuncio que Pedro Sánchez ha dado en Moncloa, tras el primer Consejo de Ministros tras el parón por vacaciones. El presidente del Gobierno ha rechazado proclamar el estado de alarma y ha pedido a las comunidades que lo soliciten.

Vicente Gil ha criticado la gestión del Ministerio de Educación y ha puesto como ejemplo las medidas adoptadas por otros países europeos. "Nos hemos resignado con un gobierno ausente. Tiene que haber un liderazgo, liderazgo es visión, adelantarse a los acontecimientos, es no irse de vacaciones, etc, etc", ha añadido del colaborador.

"En Alemania los llevaron al colegio y los tuvieron que llevar a casa", ha intervenido Cristina Fallarás. La periodista ha comentado que no quiere politizar este asunto y que hay que buscar una solución común. Ambos colaboradores se han interrumpido el uno a otro en sus intervenciones, mientras la conductora del programa intentaba mediar.

La tensión del debate ha aumentado cuando ha intervenido Israel García-Juez, que ha criticado la decisión del presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, de imponer la mascarilla a los alumnos a partir de tres años. "Pero todos a la vez no, por favor, que no se entiende nada...", insistía por detrás Patricia Pardo.

Gil ha vuelto a irrumpir en la conversación de sus compañeros hablando del vicepresidente Pablo Iglesias, algo que ha alterado a Fallarás. La indignación de la presentadora no ha tardado en llegar, tras pedir en varias ocasiones a los colaboradores que no se pisasen entre sí. "Es verdad que son tres miuras estos, ¿eh?", ha bromeado la conductora del magazine matutino.

Antes de dar por terminada la sección de actualidad, Pardo ha confesado salir agotada del programa de este martes. "Compañeros, lo dejamos aquí, por suerte para mí. Creo que me voy a dormir una siestina, porque me estáis dando una tarde...", ha comentado la presentadora.

"Me habéis puesto sola con dos miuras", ha comentado Cristina Fallarás refiriéndose a los otros dos colaboradores más cercanos a la oposición. "Oye, perdóname, de sola nada... Lo que no sabéis que el cuarto miura era yo", ha bromeado Pardo ante el comentario de su compañera.