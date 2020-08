Benigànim estudia si cierra el Ayuntamiento tras detectarse 9 positivos y bares lo hacen "voluntariamente"

Según ha confirmado a Europa Press la alcaldesa de Benigànim, Amparo Canals, una empleada del consistorio dio positivo en un primer test efectuado el pasado miércoles y, a raíz de ello, trabajadores y miembros de la corporación municipal se encuentran aislados "por precaución", aunque no han sido diagnosticados por Covid-19. No obstante, Canals ha recalcado que "no cree" que la trabajadora haya sido la persona que haya contagiado al resto de afectados del Ayuntamiento.

La primera edil ha indicado que en total son nueve las personas que han dado positivo en el entorno municipal, entre los que se encuentra el teniente de alcalde, Cristóbal Barceló, otro concejal y varios empleados. Sanidad confirmó el pasado sábado la existencia de un brote en la localidad, con 24 afectados, el mayor detectado en la Comunitat Valenciana, con origen laboral y social.

Aunque el consistorio permanece cerrado desde el pasado viernes debido a que el municipio se encuentra en la semana de fiestas locales, la responsable municipal ha indicado que se encuentra a la espera del informe de una empresa de riesgos laborales para la posible adopción de alguna otra medida como el cierre de la instalación municipal.

En este sentido, ha mostrado su "confianza" en el protocolo establecido por las autoridades sanitarias para seguir la trazabilidad de los contactos, a quienes ha agradecido su labor y se ha puesto "a su disposición".

Asimismo, ha señalado que algunos bares y locales de hostelería del municipio han reducido aforos e incluso han cerrado "de forma voluntaria", un hecho que se suma a la suspensión de una celebración programada para este lunes con motivo de la cancelación de las fiestas locales. Además, se están realizando pruebas PCR en el pabellón municipal a las personas que mantuvieron contacto con los afectados.

Finalmente, Canals ha hecho un llamamiento a la "tranquilidad" y al "respeto" de las medidas sanitarias. "Este bicho está por ahí y evidentemente nos toca", ha declarado, al tiempo que ha manifestado que el municipio se siente "respaldado" por el sistema sanitario.