Cinthya tiene 27 años y ha pasado 20 días ingresada por el coronavirus: "A los cuatro días estaba en la UCI"

El caso de Cinthya es uno de los muchos ejemplos de lo que supone enfermar de coronavirus y las secuelas que deja. La joven, de 27 años, ha estado 20 días ingresada y no tenía ninguna patología previa.

"A los cuatro días que me ingresaron tuve que ir a la UCI porque se me complicó un poco", ha explicado.

Carlos tiene 38 años y estuvo cuatro semanas en cuidados intensivos. "Me dijeron: Manda un mensaje a tus padres y a tus amigos, diles que te bajamos a la UCI". En su situación, pensó que no lo contaba: "Yo estoy aquí de milagro, debido al virus tuve una cefalitis", ha agregado.

En abril, Chis recibió el alta, pero todavía arrastra secuelas de la Covid-19. "Se te duermen los brazos, unos deditos del pie no los sientes", ha enumerado. Sin embargo, su mayor preocupación es uno de sus pulmones, porque sigue inflamado "y eso es grave", ha puntualizado. Después de todo el sufrimiento, no entiende que haya personas que no estén concienciadas.