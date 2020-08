Una supernova fue la causa de la extinción del 85% de las especies de la Tierra hace 359 millones de años

Científicos de la Universidad de Illinois han publicado un artículo en el que aseguran que una supernova fue la causante de la extinción de las especies hace 395 millones de años, así se puede leer en la revistaProceedings of the National Academy of Sciences.

En esa extinción que se produjo entre entre los períodos Devónico y Carbonífero desaparecieron el 85% de las especies sobre la Tierra. Hasta ahora había varias teorías que podrían explicar qué sucedió en ese momento pero esta parece "la que más se acerca a los hechos que acontecieron", según afirman los investigadores de este estudio.

La razón de la extinción, según este estudio son los rayos radiactivos que se desataron de la supernova y de los que podrían quedar algunos restos en la Tierra.

Sin embargo, las especies que poblaban nuestro planeta en aquella etapa no fallecieron por radiación si no por la falta de Ozono. Esta falta de estas moléculas en la Tierra se pueden deber a diversas causas: impactos de meteoritos, erupciones solares y estallidos de rayos gamma. Sin embargo ninguno de estos accidentes provocaría una falta de Ozono tan permanente, solo una supernova puede generar ese caos.

Dado que la extinción del periodo Carbonífero y Devónico fue devastadora, estos investigadores consideran que pudieron suceder varios accidentes seguidos. Incluso varias explosiones de supernovas en periodos cortos de tiempo.

La única forma de comprobar al 100% esta teoría es encontrar los isótopos radiactivos plutonio-244 y samario-146 en las rocas y fósiles del momento de la explosión. Pero en la actualidad ninguno se encuentra de forma natural en la Tierra y solo podrían llegar a través de explosiones cósmicas.