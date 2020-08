David Cantero, muy crítico con los negacionistas: "No se puede permitir hacer apología del 'suicidio colectivo'"

David Cantero, presentador de Informativos Telecinco, no ha dudado en pronunciarse a través de su cuenta de Instagram sobre la entrevista llevada a cabo el pasado martes por Cuatro al día a un negacionista del coronavirus.

El periodista de Telecinco, que no ha dudado en defender la buena intención de sus compañeros, ha querido recalcar que "no se debería dar voz en ningún caso a individuos como este". Cantero ha asegurado que "no cabe dar pábulo a gente así, son un verdadero peligro para todos".

El conductor de los informativos, tampoco ha dudado en aplaudir la paciencia y el buen hacer que su compañera Mónica Sanz demostró "ante la prepotencia y las chulerías y las burradas y las majaderías que le ha soltado un verdadero cretino durante una conversación insufrible".

Además, le parece que "habría que imponerles sanciones tan duras y tajantes que no se atrevieran nunca más a poner en riesgo la salud y la vida de tantas personas", publica Cantero en su post.

El periodista, que se encuentra de vacaciones, cierra su comunicado con una fuerte crítica al negacionismo. "Negar por negar, eso que llaman “negacionismo”, da igual que sea el Holocausto (...) es una muestra perfecta de hasta qué punto puede ser arrogante y osada la ignorancia... ¡Muy muy muy triste!".

La publicación de David Cantero ha sido muy aplaudida entre sus seguidores que se han sumado a las reflexiones del presentador.