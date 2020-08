Podemos se defiende tras filtrarse las declaraciones acusatorias de su exabogado: "Es todo rumorología"

El juzgado que investiga una presunta malversación y administración desleal en Podemos acordó ayer dar traslado al partido morado y a Vox -acusación popular en la causa- de la declaración íntegra del denunciante, José Manuel Calvente, tras comprobar que el CD que se remitió estaba incompleto.

Apenas había llegado toda la información a ambas formaciones cuando esas declaraciones de Calvente comenzaron a filtrarse.

En esa declaración, y según adelantó ayer el diario Público, el exabogado de Podemos empleaba frases poco concretas en su acusación: "Se rumorea, se rumorea en el partido", "es lo que me dicen que está pasando, yo no lo he visto", "es todo rumorología", son al parecer algunas de estas expresiones cuando Calvente responde sobre el presunto cobro de comisiones de Juan Carlos Monedero o la financiación irregular del partido al que pertenecía.

Además, y según se afirma en el mismo diario, Calvente no abandona esta imprecisión al ser preguntado por la posible realización de contratos simulados para la compaña electoral del 28-A: "Podrían ser simulados, tampoco es que lo afirme categóricamente, porque no dejan de ser una serie de indicios", aclara.

La reacción de la formación morada fue también instantánea y llegó en boca de Pablo Echenique a través de las redes sociales.

La declaración de Calvente. Alucinante. ÉL MISMO dice que es todo rumorología.



Que te puedan abrir un juicio y un akelarre mediático sin NINGUNA PRUEBA mientras Juan Carlos I anda huido gastándose el dinero defraudado hace mucho daño a la confianza en la justicia y en los medios pic.twitter.com/d7p5l9GcIK — Pablo Echenique (@pnique) August 13, 2020

Junto a Echenique, también salió en defensa de su partido el secretario de Organización de la formación política, Alberto Rodríguez, a través de un vídeo en el que consideraba una "vergüenza" hablar de caja B del partido. "Es una caja S de solidaridad", afirmó.