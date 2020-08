Dispositivo de la Policía Local en Málaga para recordar la suspensión de la Feria y evitar aglomeraciones

Así, al tratarse de una fecha tan señalada, y en previsión de posibles celebraciones y concentraciones no permitidas en las que se pudieran incumplir las medidas relacionadas con los aforos máximos permitidos y el uso obligatorio de mascarillas, y a su vez, con el objeto de prevenir y vigilar el desarrollo de la correcta actividad de los establecimientos públicos, especialmente los relacionados con el ocio; un total de 707 agentes compondrán un dispositivo especial de vigilancia desde las 21.00 horas del viernes 14 hasta la madrugada del domingo 16 de agosto.

Estos más de 700 agentes se repartirán en tres turnos, y son el resultado de la suma del servicio ordinario de fin de semana, más el extraordinario, desplegándose en distintas zonas de la ciudad, y más especialmente donde se concentra el ocio nocturno. Además se realizará especial énfasis en la vigilancia de playas y paseos marítimos.

Este dispositivo supone la actuación tanto de agentes uniformados como de paisano todos los días, siendo, a su vez, otro objetivo principal, que se cumplan los aforos de los locales de ocio, así como evitar la celebración de fiestas no autorizadas. Igualmente, se realizarán labores de inspección en los establecimientos públicos para garantizar el cumplimiento de las medidas sanitarias impuestas por las autoridades sanitarias competentes.

Los turnos de la tarde y la noche del viernes contarán con un total de 172 agentes, y tanto el sábado como el domingo, sumando los tres turnos, de mañana, tarde y noche, se dispondrá de 268 agentes locales, han precisado en un comunicado.

Desde la Policía Local han recordado que está prohibido el baile en establecimientos, que no se permite beber en la vía pública, que las concentraciones en las mesas no pueden ser superiores a 12 personas y que es obligatorio el uso de la mascarilla. Igualmente, se recuerda que el ámbito privado las celebraciones no pueden congregar a más de 15 personas. Por todo ello, han apelado a la responsabilidad individual para evitar aglomeraciones y actuar en consecuencia al momento actual que se vive, con un incremento, además, de los contagios por COVID-19.