Prospera la moción de censura del PP en La Torre de les Maçanes gracias al voto de una exsocialista

En el pleno municipal, el voto de Amparo Molla, antigua integrante del grupo municipal socialista, ha hecho posible el cambio de gobierno. Esta tránsfuga ha acordado con Sala repartirse la Alcaldía lo que queda de mandato a cambio de su apoyo.

También han respaldado el texto los tres ediles del PP, incluido uno de sus integrantes que recientemente había abandonado la formación. Por su parte, los dos concejales del PSPV y la de Compromís han votado en contra.

El hasta ahora alcalde ha rechazado este "fraude electoral" y ha insistido en que el PP no consiguió la confianza en 2019. "Aunque no quiera reconocerlo, perdió las elecciones", ha espetado a su relevo del PP, mientras que de la "tránsfuga" Molla ha dicho que es "una persona sin principios, movida por los intereses personales y que no piensa en el bienestar del pueblo".

Por su parte el 'popular' Cristóbal Sala ha asegurado que la moción de censura impulsada por su partido ha sido un proceso justo y en beneficio de la ciudadanía.